Октябрь включит мороз: Подмосковье готовится к резкой смене погоды уже на этой неделе

До первых выходных в октябре в столичном регионе не стоит ожидать осадков — причиной тому высокое атмосферное давление. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, самый главный момент на этой неделе — именно давление. Оно будет держаться на уровне 760–762 мм ртутного столба практически до выходных. Такие показатели выше привычной нормы, и именно они формируют сухую погоду без осадков. Когда давление устойчиво высокое, воздушные массы не устремляются вверх, облака не образуются, а значит, дождей не будет.

«До среды (30 сентября. — RT) включительно еще относительно тепло. Дневная температура будет держаться около +15…+17 °C, а ночная — в пределах +5…+10 °C», — поделился он.

Однако с начала октября ситуация начнет меняться. Как пояснил Шувалов, в этот период происходит смена воздушных масс. Первую скрипку начинает играть скандинавский антициклон — область повышенного давления, которая приходит со стороны Скандинавии. Такой антициклон приносит более прохладный воздух, поэтому потепления ждать не стоит.

«Дневная температура снизится до +11…+13 °C, и по ночам ждем +3…+5 °C на фоне больших прояснений. На востоке Московской области к концу рабочей неделе нельзя исключать слабых заморозков. Но они будут локальные», — отметил он.

Таким образом, до выходных жителей столичного региона ждет сухая погода на фоне высокого давления. А с наступлением октября стоит готовиться к похолоданию: скандинавский антициклон сменит текущие воздушные массы, и температура пойдет вниз. Пока же синоптики советуют наслаждаться ясными днями без дождей.

Ранее сообщалось, когда синоптик Тишковец спрогнозировал «старое» бабье лето в Москве.