Что происходит с мозгом, когда человек теряет сознание: ученые заглянули внутрь процесса

Ученые подробно проследили, как меняется активность мозга во время глубокой анестезии, сообщает Yahoo со ссылкой на исследование Университета Цинхуа, опубликованное в журнале Nature Communications. Работа проводилась на мышах и была посвящена так называемому burst-suppression — чередованию коротких всплесков мозговой активности и периодов почти полного подавления.

Исследователей заинтересовало состояние, при котором мозг во время глубокого наркоза работает неравномерно: короткие всплески активности сменяются периодами почти полного затишья. Чтобы рассмотреть этот процесс подробнее, ученые использовали специальную систему CODE. Она позволяла одновременно записывать электрические сигналы мозга и следить за работой более чем 10 тыс. отдельных нейронов.

Оказалось, что во время всплесков многие нейроны начинают работать одновременно и сильнее взаимодействуют друг с другом. Когда наступает период затишья, активность клеток заметно падает, а связи между ними становятся слабее.

Ученые также заметили, что волны активности распространяются по коре мозга не случайно. Они движутся в определенном направлении — от областей, связанных с восприятием сигналов, к зонам, которые отвечают за движения.

Исследование показывает, что под наркозом мозг не просто «выключается». Он продолжает работать, но переходит между разными режимами активности.

Авторы считают, что это поможет лучше понять, как человек теряет сознание во время анестезии и как мозг затем возвращается к обычной работе. При этом пока речь идет только об опытах на мышах и об одном виде анестетика — изофлуране. Поэтому напрямую переносить эти выводы на людей еще рано.