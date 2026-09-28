Что происходит с мозгом, когда человек теряет сознание: ученые заглянули внутрь процесса

Nature Communications: система CODE позволила исследовать мозг без сознания

Интересное

Фото: [Медиасток.рф]

Ученые подробно проследили, как меняется активность мозга во время глубокой анестезии, сообщает Yahoo со ссылкой на исследование Университета Цинхуа, опубликованное в журнале Nature Communications. Работа проводилась на мышах и была посвящена так называемому burst-suppression — чередованию коротких всплесков мозговой активности и периодов почти полного подавления.

Исследователей заинтересовало состояние, при котором мозг во время глубокого наркоза работает неравномерно: короткие всплески активности сменяются периодами почти полного затишья. Чтобы рассмотреть этот процесс подробнее, ученые использовали специальную систему CODE. Она позволяла одновременно записывать электрические сигналы мозга и следить за работой более чем 10 тыс. отдельных нейронов.

Оказалось, что во время всплесков многие нейроны начинают работать одновременно и сильнее взаимодействуют друг с другом. Когда наступает период затишья, активность клеток заметно падает, а связи между ними становятся слабее.

Ученые также заметили, что волны активности распространяются по коре мозга не случайно. Они движутся в определенном направлении — от областей, связанных с восприятием сигналов, к зонам, которые отвечают за движения.

Исследование показывает, что под наркозом мозг не просто «выключается». Он продолжает работать, но переходит между разными режимами активности.

Авторы считают, что это поможет лучше понять, как человек теряет сознание во время анестезии и как мозг затем возвращается к обычной работе. При этом пока речь идет только об опытах на мышах и об одном виде анестетика — изофлуране. Поэтому напрямую переносить эти выводы на людей еще рано.

иностранная пресса

Читайте также

Планета за пределами Солнечной системы впервые заговорила с Землей по радио

Планета за пределами Солнечной системы впервые заговорила с Землей по радио

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

«Проклятие Тутанхамона» вернулось: археологи хотят проверить гробницу в поисках царицы Нефертити

«Проклятие Тутанхамона» вернулось: археологи хотят проверить гробницу в поисках царицы Нефертити

Наш мозг собран из двух древних частей: одна думает, другая поддерживает жизнь

Наш мозг собран из двух древних частей: одна думает, другая поддерживает жизнь

«Клетки-зомби» теперь можно увидеть без биопсии: ученые нашли их световой отпечаток

«Клетки-зомби» теперь можно увидеть без биопсии: ученые нашли их световой отпечаток

Слоны открыли собственную аптеку: больные животные сами ищут лекарственные растения

Слоны открыли собственную аптеку: больные животные сами ищут лекарственные растения

Самый низкий голос оказался не самым сексуальным: ученые нашли идеальную частоту

Самый низкий голос оказался не самым сексуальным: ученые нашли идеальную частоту

Врачи все чаще сталкиваются с инсультами у молодых: тревожный рост показали данные из США

Врачи все чаще сталкиваются с инсультами у молодых: тревожный рост показали данные из США

В Китае обнаружили останки странного динозавра с гигантскими когтями и длинной шеей

В Китае обнаружили останки странного динозавра с гигантскими когтями и длинной шеей

Первые шаги роботизированной руки: ученые научили кисть ходить, вставать и нажимать клавиши

Первые шаги роботизированной руки: ученые научили кисть ходить, вставать и нажимать клавиши

Электромобили на Западе столкнулись с неожиданной проблемой: шины стали самым слабым местом машины

Электромобили на Западе столкнулись с неожиданной проблемой: шины стали самым слабым местом машины

Ностальгия зумеров: почему молодежь все чаще предпочитает одеваться как американские поп-звезды нулевых

Ностальгия зумеров: почему молодежь все чаще предпочитает одеваться как американские поп-звезды нулевых

Добавьте mosregtoday.ru в избранное