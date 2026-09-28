Синдром отличника у взрослых: почему успех не радует и как ослабить контроль

Стремление к идеалу и зависимость от чужого одобрения знакомы не только школьникам. Взрослые люди тоже могут страдать от синдрома отличника, при котором успех не приносит радости, а любые достижения кажутся недостаточными. О том, как распознать это состояние и что с ним делать, REGIONS рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

Три источника нереалистичных требований

По словам эксперта, синдром отличника формируется под влиянием нескольких факторов. Первый — завышенные ожидания семьи. Родительские установки и нереализованные амбиции взрослых передаются ребёнку, причём опасность особенно велика в той сфере, где сами родители не смогли добиться успеха. Второй фактор — дефицит родительского внимания. Ребёнок вынужден прикладывать титанические усилия и добиваться похвалы, чтобы получить эмоциональное тепло и признание. Третий — низкая самооценка. Человек пытается повысить собственную значимость исключительно через признание своих достижений другими людьми.

Как ослабить хватку внутреннего отличника

Психолог подчёркивает: решение проблемы лежит в плоскости глобального изменения личных установок и убеждений относительно себя, других людей и мира в целом. В ситуациях, когда синдром серьёзно снижает качество жизни и уровень субъективного благополучия, оптимальным шагом становится обращение к профессиональному психологу. Также необходимо пересмотреть приоритеты: чётко определить сферы, в которых допустимо снизить требования к самому себе. И, наконец, снизить контроль — разрешить себе делать задачи «просто хорошо», а не идеально.

«Синдром отличника — достаточно частое явление, он характерен не только для школьников и студентов, но и для тех, кто уже давно закончил школу и вуз. Это достаточно стойкое убеждение человека в том, что необходимо всеми силами достичь некоего идеала в значимых для него сферах, сопровождаемое ожиданием похвалы и признания со стороны окружающих. Другими словами, человек ставит сложные для себя задачи, максимально вкладывает силы для их решения, и при этом старается не столько для себя, сколько для других, не учитывая свои собственные потребности и желания. Как справиться с синдромом отличника? В тех случаях, когда этот синдром серьезно снижает уровень субъективного благополучия, лучше всего обратиться к психологу, так как решение данной проблемы находится в плоскости изменения личных установок и убеждений относительно себя, других людей и окружающего мира. Далее нужно определить те сферы, в которых можно снизить требования к самому себе. И, конечно же, снизить контроль, дать себе право сделать что-то просто хорошо», — заключил Александр Кононов.

Синдром отличника — это не просто перфекционизм. Это устойчивая модель поведения, при которой человек жертвует собственными интересами ради внешнего одобрения. Осознание проблемы и постепенная работа над установками помогают вернуть радость от достижений и перестать гнаться за недостижимым идеалом.