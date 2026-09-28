Позывной Фьюша: чемпионка по джиу-джитсу рассказала, как оказалась на СВО

Спортивная карьера Марии Елизаровой, известной под позывным Фьюша, могла бы развиваться и дальше в джиу-джитсу. В ее активе — многократные победы на чемпионатах России, три призовых места на мировых первенствах и титул чемпионки Европы. Но в 2025 году она подписала контракт и отправилась на СВО. О своем решении спортсменка рассказала в сюжете военкора RT Влада Андрицы.

По данным издания, медицина привлекала Елизарову давно — еще в 2015 году она пришла в эту сферу. Во время пандемии коронавируса Мария работала в «красной зоне», причем сутками, в реанимации. Она стала одной из первых, кому ввели вакцину. Позже занималась и больными раком.

По признанию Фьюши, она с самого начала понимала: ее место — на СВО. Сегодня Мария командует медицинским взводом отряда «Сталинград» центра спецназначения «БАРС-Сармат». С собой она всегда носит чемоданчик с самыми необходимыми препаратами — чтобы помощь можно было оказать в любой момент.

Таким образом, спортивная закалка и медицинский опыт соединились в одной биографии. Дисциплина и умение действовать в стрессовых ситуациях, воспитанные в спорте, оказались востребованы на передовой. А навыки, полученные в реанимации и онкологии, помогают ей спасать жизни там, где это особенно важно.

«Для меня маленькая победа — это каждый выживший человек», — приводит ее слова телеграм-канал RT.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья провела встречу с участниками СВО в военном госпитале.