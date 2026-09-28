Глава самой дорогой компании ЕС предупредил о последствиях экспортных ограничений

Слишком жесткие ограничения на поставки передовых технологий могут подтолкнуть страны к ускоренной разработке собственных решений. Глава ASML Кристоф Фуке предупредил, что такая политика способна в перспективе создать новых сильных конкурентов для западных производителей, пишет FT.

ASML предупредила о рисках экспортных ограничений

Генеральный директор нидерландской ASML Кристоф Фуке заявил, что чрезмерный экспортный контроль способен привести к результату, противоположному изначальным целям ограничений. По его мнению, покупатели, которые теряют доступ к необходимым технологиям, получают дополнительную мотивацию для создания собственных разработок.

Заявление прозвучало на фоне давления США на европейские страны и ASML из-за поставок оборудования в Китай. Особое внимание уделяется литографическим системам, включая технологии EUV.

Китай может ускорить собственные разработки

EUV представляет собой передовую технологию производства полупроводников. Она использует ультрафиолетовое излучение с длиной волны 13,5 нм, что позволяет формировать наиболее сложные и миниатюрные элементы микросхем на кремниевых пластинах.

Фуке отметил, что отдельные технологии действительно могут подпадать под ограничения по обоснованным причинам. Однако, по его мнению, чрезмерное ужесточение контроля способно подтолкнуть Китай к более активным инвестициям в собственные разработки.

Глава ASML считает, что отсутствие доступа к западным технологиям может усилить стремление страны быстрее создавать альтернативные решения. В долгосрочной перспективе это способно привести к появлению конкурентов, которые сегодня еще зависят от зарубежных поставок.

ASML остается крупнейшей компанией Европы

ASML Holding специализируется на производстве оборудования для выпуска полупроводников, прежде всего литографических систем. Компания считается самой дорогой публичной корпорацией Европейского союза.

Ее рыночная капитализация оценивается примерно в €588 млрд. Второе место занимает Siemens с показателем около €217,4 млрд.

В 2026 году ASML вышла на первое место среди крупнейших компаний Европы на фоне стремительного роста спроса на оборудование для производства чипов, используемых в системах искусственного интеллекта.