Пострадавший от атак БПЛА бизнес получил освобождение от проверок до 2027 года

Пострадавшим от атак компаниям дали отсрочку от контрольных проверок

Общество

Коммерческие объекты, пострадавшие от атак беспилотников и других средств огневого воздействия, до 1 октября 2027 года освободили от плановых проверок и ряда внеплановых контрольных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

Мера распространяется на объекты, пострадавшие с 1 января 2026 года. Предполагается, что в период действия послабления предприятия смогут направить ресурсы на восстановительные работы, а не на прохождение контрольных процедур.

Когда проверки все же возможны

Исключения предусмотрены для ситуаций, когда проведение проверки необходимо для обеспечения безопасности граждан. Контрольное мероприятие также может быть назначено по требованию прокуратуры либо в соответствии с поручениями президента и правительства.

Проверки допустимы при поступлении информации об угрозе безопасности государства, работе без уведомления о начале предпринимательской деятельности или риске возникновения чрезвычайной ситуации.

Контрольное мероприятие также могут провести, если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений и это необходимо подтвердить. Сейчас такую информацию можно подтвердить дистанционно через мобильное приложение, без визита на объект.

В каких сферах проверки сохранятся

Внеплановые проверки продолжат проводить в отдельных сферах. В их числе промышленная безопасность в отношении опасных производственных объектов II класса опасности, безопасность гидротехнических сооружений II класса, транспортная безопасность, образование и энергетический надзор.

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