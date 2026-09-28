Подмосковные советники директоров освоили новые практики воспитания

На базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета прошло профильное обучение для советников директоров по воспитанию из разных регионов России, в образовательном потоке приняли участие около 800 специалистов, в том числе советники из Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках обучения участники получили новые знания, изучили практические инструменты, а также получили возможность посмотреть на привычные воспитательные задачи под новым углом. Они усовершенствовали профессиональные компетенции, познакомились с современными методиками воспитательной работы и попробовали применить полученные знания на практике.

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