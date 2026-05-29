Какая сегодня магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 30 мая и когда ждать следующий удар

30 мая обещает стать одним из самых спокойных дней в плане космической погоды. Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН отмечают, что, несмотря на наличие на поверхности Солнца крупных активных областей, текущий геомагнитный фон остается благоприятным. Земная магнитосфера находится в состоянии покоя, что дает метеозависимым людям возможность передохнуть перед ожидаемым ростом активности в конце месяца.

Геомагнитный прогноз на 30 мая 2026 года

Согласно последним данным, 30 мая планета находится в зоне комфорта. Уровень геомагнитных возмущений не выходит за рамки зеленого сектора. Основные показатели: индекс Ap составляет 10, а F10.7 — 145, что является абсолютно нормальным значением для текущей фазы солнечной активности. Эксперты подчеркивают, что вероятность спокойной магнитосферы сегодня составляет около 68%, что исключает риск возникновения каких-либо ощутимых «ударов» по организму.

Ожидать ли магнитный удар

Сегодняшний день не несет угрозы для метеозависимых людей. Магнитная обстановка остается стабильной, и серьезных колебаний магнитного поля, способных повлиять на технику или самочувствие, не ожидается. Тем не менее, ученые фиксируют на Солнце активность, которая может «выстрелить» в ближайшие 48 часов. Поэтому 30 мая — это лучшее время для восстановления организма перед возможным повышением нагрузки 31 мая.

Что можно делать в этот день

Чтобы поддержать организм в период легких атмосферных колебаний, рекомендуется:

Больше времени проводить на свежем воздухе для улучшения кислородного обмена.

Отдавать предпочтение спокойным физическим нагрузкам, исключая переутомление.

Соблюдать режим сна, так как качественный отдых — лучшая защита от любых метеорологических перемен.

Уделять время плановым делам, не требующим экстренного напряжения сил.

Что нельзя делать 30 мая

Вопросы о том, что нельзя делать 30 мая, особенно актуальны для тех, кто чувствителен к изменениям давления. В этот день запрещено:

Игнорировать рекомендации лечащего врача, если у вас есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Перегружать себя тяжелой физической работой или интенсивными тренировками.

Поддаваться панике из-за слухов о магнитных бурях — сегодня обстановка полностью под контролем.

Забывать о водном балансе в течение дня, так как перепады давления могут влиять на общее состояние сосудов.

Как сохранить здоровье при переменах давления

Атмосферное давление 30 мая составляет около 743 мм рт. ст. в Москве и 756 мм рт. ст. в Санкт-Петербурге. Это значения чуть ниже нормы. Врачи отмечают, что здоровые люди такие колебания практически не замечают. Если же вы чувствуете легкую слабость, постарайтесь избегать резких переходов из состояния покоя в активность. Не терпите недомогание — лучше уделить время отдыху и полноценному сну.

Прогноз на ближайшие дни

Завтра, 31 мая 2026 года, геомагнитная обстановка изменится. Ожидается рост активности до 4 баллов — это «оранжевый» уровень, так называемая возбужденная магнитосфера. В первую половину июня ситуация останется относительно стабильной, однако исключение составит 4 июня, когда прогнозируются очередные возмущения. Помните, что точный прогноз возможен лишь на 48 часов, поэтому следите за обновлениями данных лабораторий солнечной астрономии.