Какие квартиры подорожают осенью 2026 года в Подмосковье: прогноз риелтора

С приближением осени 2026 года на рынке недвижимости Московской области намечаются серьезные перемены. По оценкам аналитиков, некоторые категории жилья могут заметно прибавить в цене уже в ближайшие месяцы. О том, какие квартиры окажутся в лидерах роста и стоит ли торопиться с покупкой, корреспонденту REGIONS рассказала риелтор из подмосковной компании Юлия Коченогова.

Осеннее оживление: чего ждать от рынка

Осень традиционно считается «высоким» сезоном на рынке недвижимости, и 2026-й, по всей видимости, не станет исключением. К привычному сезонному фактору добавляются макроэкономические предпосылки. Ключевая ставка Центробанка, большую часть первой половины года находившаяся на повышенных уровнях, к осени может начать снижаться. Это оживит покупательскую активность и станет одним из драйверов роста цен. По прогнозам, отдельные категории объектов к концу года могут подорожать на 10–15%, а в некоторых сегментах рост может достигнуть и 20%.

Какие квартиры подорожают сильнее всего

Эксперты выделяют несколько категорий жилья, которые в ближайшие месяцы будут дорожать быстрее остальных.

Квартиры с готовой отделкой. Все больше покупателей хотят заехать в новое жилье сразу, без лишних хлопот и трат на ремонт. Именно поэтому квартиры в новостройках с качественной отделкой «под ключ» пользуются повышенным спросом, что неизбежно толкает цены вверх. По оценкам, этот сегмент может подорожать на 15–20% к концу года.

Двух- и трехкомнатные квартиры. В отличие от прошлых лет, когда пальму первенства держали студии и «однушки», сегодня покупатели все чаще присматриваются к более просторному жилью. Семьи с детьми, люди старшего возраста и те, кто работает из дома, выбирают двух- и трехкомнатные варианты. Аналитики отмечают, что именно этот сегмент показывает наиболее устойчивый рост цен в Подмосковье в 2026 году.

Квартиры в домах, сданных после 2021 года. Вторичное жилье в относительно новых домах с уже сложившейся инфраструктурой становится все более привлекательным. Покупатель видит готовый двор, работающие школы и магазины — это дает уверенность, которой лишены строящиеся объекты. Такие квартиры также будут дорожать.

Элитное жилье. Квартиры в домах высокого класса с уникальными планировками и панорамными видами традиционно растут в цене быстрее других сегментов из-за ограниченного предложения и стабильного спроса со стороны состоятельных покупателей.

Что будет дорожать медленнее

Наиболее скромный рост ожидается в сегменте квартир без отделки или с «черновой» отделкой. Покупатели не хотят тратить время и деньги на ремонт, поэтому спрос на такие объекты ниже, а значит, и цены будут расти медленнее.

Ждать или покупать: совет эксперта

Если вы планируете покупку квартиры, риелтор советует не затягивать. Снижение ипотечных ставок осенью может привести к всплеску спроса и, как следствие, к росту цен. Наиболее удачное время для сделки — вторая половина лета и начало осени, когда многие продавцы готовы предоставлять скидки перед активизацией рынка.