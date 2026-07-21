Война в Азии? Сенатор Джабаров предупредил о возрождении японского милитаризма

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, глава Комиссии по защите госсуверенитета Владимир Джабаров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что протесты Токио на совместные учения России и Китая — лишь прикрытие для собственной милитаризации. Сенатор напомнил, чем закончился прошлый раз, когда Япония и Германия встали на путь реванша, и предупредил о реальной угрозе появления ядерного оружия у японцев.

Отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе накалились до предела. Во вторник, 21 июля, Токио официально заявил о том, что направил Пекину дипломатический протест в связи с совместными стрельбами российских и китайских кораблей. По данным Министерства обороны Японии, китайский эсминец класса Luyang III провел пулеметную стрельбу примерно в 180 км к юго-западу от атолла Окинотори, который Токио считает своей южной точкой, и на основании чего заявляет права на исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Это первый случай с начала наблюдений, когда Токио публично объявил о боевых стрельбах Китая в своей ИЭЗ. Японский премьер-министр Санаэ Такаити, комментируя инцидент на авиасалоне в Фарнборо, уже поспешил заявить об «усилении военной координации» между Москвой и Пекином.

Однако в России к этим заявлениям отнеслись как к попытке оправдать собственные военные амбиции. Сенатор Владимир Джабаров назвал ситуацию крайне тревожной, но не со стороны Китая и России, а со стороны самой Японии.

«Ситуация очень плохая. Мы видим, что милитаристский дух возрождается в Германии, и то же самое мы сейчас видим в Японии. Это ведь страны — инициаторы Второй мировой войны. Прошло 85-86 лет, все подзабыто, выросли новые поколения, и, видимо, есть жажда реванша», — заявил сенатор.

Джабаров обратил внимание на то, что протесты Токио звучат на фоне активного перевооружения Японии, которая уже производит по лицензии американские ракеты Patriot и, по словам парламентария, рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия.

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«Япония милитаризируется, это видно. Они рассматривают возможность создания у себя ядерного оружия, что категорически запрещено их Конституцией. Я уверен, что Китай это внимательно отслеживает. И мы не позволим возродиться японскому милитаризму, мы знаем, чем это заканчивается, когда приходят силы, настроенные враждебно против своих соседей», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Стоит отметить, что Китай уже отверг протесты Японии. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал претензии Токио «совершенно необоснованными», отметив, что Окинотори является рифом, а не островом, и поэтому не может порождать исключительную экономическую зону согласно международному праву. Китайская сторона настаивает, что действия ее военных кораблей в этом районе полностью соответствуют нормам международного права.

Одновременно с этим японское правительство объявило о намерении к концу года разработать новую стратегию по укреплению оборонно-промышленной базы, чтобы обеспечить производство оружия даже в условиях затяжного конфликта. В Токио также заявили, что совместный поход российских и китайских кораблей является частью плановых учений в рамках углубляющегося стратегического партнерства.

Как резюмировал Джабаров, происходящее требует самого пристального внимания, чтобы не допустить повторения трагических сценариев прошлого.

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