Ефремов сыграет с Козловским в фильме о традиционных ценностях

Российские актеры Михаил Ефремов и Данила Козловский готовятся удивить зрителей совместной работой. Артисты исполнят главные роли в драмеди «Отец. Еще отец», сообщает Teleprogramma.org.

Отмечается, что презентация картины прошла на питчинге «Фонда кино», и она уже вызвала живой интерес у кинематографической общественности. Для Ефремова этот фильм станет дебютом на съемочной площадке после освобождения из колонии.

Сюжет картины строится вокруг столичного педагога, который приезжает в Елец, чтобы поставить спектакль в местном театре. Постановка изначально выглядит обреченной на провал, а ситуацию осложняет тот факт, что художественным руководителем театра оказывается родной отец героя, с которым он прежде никогда не встречался.

Актерский ансамбль уже практически сформирован. Помимо Ефремова и Козловского, в фильме появятся Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Общий бюджет проекта оценивается в ₽130 млн — именно эту сумму создатели просят выделить через «Фонд кино».

На продвижение картины планируется направить около ₽70 млн: часть средств рассчитывают получить от прокатчика, еще часть — от частного инвестора, с которым сейчас ведутся переговоры.

Создатели подчеркивают, что в центре истории — тема семьи, при этом они показывают ее живой и проблемной, ставят четкие нравственные границы и ориентиры. Для Ефремова этот проект станет важным шагом в возвращении к полноценной творческой жизни.

Ранее Никита Михалков заявил, что Михаил Ефремов строго соблюдает в его театре все условия.