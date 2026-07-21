Боль в спине, диабет и жирный стул: онколог перечислил шесть скрытых симптомов рака поджелудочной железы

Онколог Приям Бордолой предупредил, что рак поджелудочной железы долгое время может протекать бессимптомно, а когда признаки становятся очевидными, опухоль часто уже неоперабельна. В беседе с UfaTime.ru врач перечислил шесть скрытых симптомов, на которые стоит обратить внимание.

Первым и наиболее частым ранним признаком специалист назвал боль в средней части спины. Она может быть тупой, ноющей и иррадиировать вперед — так проявляется давление опухоли на нервы, расположенные позади поджелудочной железы. Кроме того, доктор выделил внезапно развившийся диабет второго типа, особенно у людей без предрасположенности, а также неожиданную боль в икроножных мышцах, безболезненную желтуху и необъяснимую потерю веса при сохранении привычного рациона и физической активности.

Еще один настораживающий признак — изменение характера стула. Из-за блокировки ферментов поджелудочной пища перестает нормально перевариваться, кал становится бледным, жирным, плавающим и приобретает резкий неприятный запах. Бордолой подчеркнул, что при наличии даже нескольких из этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Многие пациенты игнорируют тревожные сигналы месяцами, и к моменту диагностики опухоль оказывается неоперабельной. Онколог призвал не ждать и проходить обследование при первых подозрениях, чтобы повысить шансы на успешное лечение. Ранняя диагностика остается ключевым фактором выживаемости при этом агрессивном заболевании.

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