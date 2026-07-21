Не стало звезды сериала «Тайны следствия» Дмитрия Поднозова

Ушел из жизни Дмитрий Поднозов — советский и российский актер театра и кино, театральный деятель, сооснователь и бессменный художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». Ему было 64 года, сообщает «Аиф».

В конце 2025 года у Дмитрия диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Болезнь развивалась стремительно. К июню 2026 года состояние актера резко ухудшилось, его экстренно госпитализировали в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти артиста не удалось.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Образование получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1989 году стал одним из основателей театра «Особняк» и на протяжении десятилетий был его бессменным художественным руководителем. За это время он воплотил на сцене множество ярких персонажей и воспитал не одно поколение актеров.

Широкую известность Дмитрию принесли и роли в кино. Среди его работ — сериалы и фильмы «Среда обитания», «Тайны следствия», «Агентство „Золотая пуля“», «Sказка O Sчастье», «Московский дворик», «Тень за спиной», «Доктор Иванов. Своя земля», «Сумрак», «Княжна милосердия», «Панчер», «Пророк. История Александра Пушкина», «Государь», «Цинга» и другие.

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