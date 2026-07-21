Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что возможная отставка главкома ВСУ Александра Сырского — это лишь верхушка айсберга в борьбе киевской элиты за выживание. Парламентарий объяснил, почему смена Сырского не спасет Украину, а лишь приблизит ее развал, и кто из западных кураторов рискует попасть под трибунал вместе с киевским лидером Владимиром Зеленским.

Информационный шторм вокруг кресла главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского не утихает уже вторую неделю. Несмотря на то, что в понедельник, 20 июля, Генштаб ВСУ официально опроверг слухи о его немедленном увольнении, украинские и западные СМИ, включая Bloomberg, продолжают обсуждать кандидатуру командующего Объединенными силами Михаила Драпатого как вероятного преемника.

Депутат Чепа отметил, что этот информационный шум — не случайность, а тщательно спланированная операция по поиску «крайнего» за провалы на фронте. Однако он подчеркнул, что истинные цели кадровых перестановок в Киеве лежат гораздо глубже боевых действий.

Чепа назвал Сырского «громоотводом» для Владимира Зеленского. По словам парламентария, фигура главкома сейчас нужна Киеву лишь для того, чтобы отвести удар от президента и его ближайшего окружения на фоне колоссального внешнего и внутреннего давления.

«С одной стороны идет сумасшедшее давление на Зеленского. Оппоненты и западные кураторы понимают: в какой-то момент Зеленского будут либо менять, либо убирать, либо вообще с ним что-то произойдет. Сейчас идет жесткая конкуренция между спецслужбами разных стран за то, кого назначить на это место. Те военные неудачи, которые есть на фронте, конечно, будут ссылать то на одного, то на другого. Виноватым сделают Сырского, но ясно, что когда-то в чем-то обвинят и самого Зеленского. Обязательно», — заявил Чепа.

Фото: [ официальный сайт президента Украины ]

Депутат подчеркнул, что ключевой причиной нервозности внутри украинской власти является не столько линия фронта, сколько гигантские коррупционные потоки. Алексей Чепа обратил внимание на то, что смена главкома может быть катастрофой для многих политических деятелей, глубоко завязанных на теневых финансовых схемах.

«Почему здесь все заинтересованы? Потому что огромная коррупция, и многие политические деятели завязаны в ней. Понимаете, если приходит какой-то человек, который начинает круто копаться, для многих это будет смертельно. Вот поэтому здесь все очень напряжены. Кто-то хочет свести счеты, и интересы завязаны на разыгранном ими же конфликте. Я думаю, что и Сырский, и Залужный (посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ, — прим. ред.), и Буданов* (глава офиса Зеленского, — прим. ред.) — здесь очень много интересов, внутренних и внешних», — пояснил депутат.

Говоря о перспективах возможного нового наступления ВСУ, которое мог бы организовать новый главком, Чепа назвал эти разговоры иллюзорными. По его мнению, кадровая чехарда лишь усугубляет кризис управления в армии, где и без того отсутствует полное подчинение Зеленскому.

«Эти сегодняшние перемены выводят на первую линию людей второго-третьего плана. Это ослабляет правительство в любом случае. Мы много раз говорили: есть конфликт внутри армии и отсутствует полное подчинение вооруженных сил Зеленскому. Есть внутреннее противостояние между командующими различных округов и родов войск. Каждые такие действия только ослабляют ВСУ, радости это не принесет», — подчеркнул парламентарий.

Отдельное внимание депутат уделил коррупционным рискам при назначении новых кадров. Алексей Чепа напомнил, что даже приближенные к офису президента, такие как экс-глава администрации Андрей Ермак, уже упоминаются в контексте теневых финансовых потоков. Новые же чиновники, по мнению эксперта, видя безнаказанность предшественников, «в очень короткое время захотят поступить так же».

«Поверьте, большинство новичков захотят повторить путь своих предшественников: воровать, выводить деньги и уезжать. А это развал. Полный развал всего. Европейские страны довели Украину до такого состояния, что у страны нет экономического будущего. Она сегодня является, в том числе помойкой для них, через которую моют деньги. А всех организаторов этого конфликта — и Зеленского, и Байдена (экс-президент США, — прим. ред.), и европейских лидеров — рано или поздно должны судить», — резюмировал Алексей Чепа.

Раскол происходит и в самой Европе. Лидер французских правых Марин Ле Пен нанесла сокрушительный удар по новому венгерскому премьеру Петеру Мадьяру, обвинив его в грубом попрании демократических правил при попустительстве Европейской комиссии.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.