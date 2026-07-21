Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил: смена вывески на Даунинг-стрит не гарантирует смены курса. Новый британский премьер Энди Бернем, которого уже окрестили «социальным» лидером, на деле может оказаться даже более жестким игроком, чем его предшественник. Сенатор объяснил, почему Лондон вряд ли откажется от русофобской повестки и какие сигналы стоит ждать в ближайшие недели.

Политический Лондон лихорадит уже вторую неделю. После сокрушительного провала лейбористов на местных выборах премьер Великобритании Кир Стармер ушел в отставку, а его место занял мэр Большого Манчестера Энди Бернем. На первый взгляд, новый премьер выглядит как «человек из народа»: он делает акцент на социальных реформах, жилье для британцев и перезагрузке экономики. Однако в Совфеде РФ предупредили: не стоит питать иллюзий, что внутренний «социальный» курс автоматически сделает Бернема миротворцем на международной арене.

Первый сигнал тревоги прозвучал уже в день его инаугурации. Вступая в должность, Бернем не просто поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского, а заявил о «непоколебимой» поддержке Киева. По его словам, «безопасность Великобритании неотделима от того, что происходит в Украине», и он намерен продолжать линию Стармера по накачке Украины оружием.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не строить иллюзий относительно смены британского премьера. По словам сенатора, внешняя политика Британии — это устоявшийся механизм, который подвержен лишь косметическим корректировкам.

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«Человек он новый, достаточно молодой, у него за плечами уже довольно солидная политическая карьера, но абсолютно малоизвестный во внешних делах. Ближайшие несколько недель покажут, насколько он способен к нормальному восприятию внешней политики. Но, в любом случае, внешняя политика Великобритании не претерпит сильных преобразований. У нас не должно быть феерических надежд на то, что она станет вдруг миролюбивой», — заявил Карасин.

Сенатор напомнил, что Лондон всегда действует через призму собственных интересов. И если для внутреннего пользования Бернему нужно выглядеть «социальным премьером», то на внешнем контуре он будет вынужден соответствовать жестким стандартам коллективного Запада, где Россия по-прежнему обозначена как главная угроза.

«Реальное поведение Бернема зависит от степени его правильного восприятия сегодняшнего дня и будущего международных отношений. Однако не все в последние годы, и даже в последние десятилетия, показывает, что Лондон способен объективно оценивать дела. Оценка всегда идет через призму собственных, английских интересов», — подчеркнул Карасин.

В итоге, как резюмировал парламентарий, ключевым является слово «посмотрим». За галантными обещаниями реформ и звонками в Киев может скрываться все та же конфронтационная повестка, которая лишь усилится, если новому премьеру потребуется отвлечь внимание британцев от провалов в экономике.

На Украине же продолжается главный спор — кто станет новым главкомом ВСУ.