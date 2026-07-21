Не только закатки, но и звонкая монета: как подмосковный огород превратить в прибыльное дело

Обычный подмосковный огород способен снабжать владельцев не только закатками на зиму, но и приносить ощутимый доход. Подмосковные дачники все чаще зарабатывают десятки тысяч рублей за сезон на продаже излишков свежих ягод, зелени и овощей, превращая личное хозяйство в финансовый плюс. Подробности о том, как участок с обилием урожая может принести прибыль, рассказали REGIONS опытная дачница из Подмосковья Оксана Сергеева и юрист Андрей Лаврентьев.

Оксана Сергеева отметила: главные фавориты продаж — скоропортящиеся продукты. Покупатели охотно берут клубнику, малину, смородину, домашние томаты, огурцы и зелень. Особый ажиотаж наблюдается на старте сезона, когда цены на ранние овощи и ягодные наборы заметно выше магазинно-сетевых. По словам эксперта, в пиковые июль и август ухоженный участок легко дает несколько тысяч рублей в неделю. Главное — делать ставку на качество, а не на тоннаж.

Юрист Андрей Лаврентьев уточнил для REGIONS: торговля излишками урожая с личной грядки не считается предпринимательством. Однако при регулярных поставках и постоянной работе с заказами лучше оформить статус самозанятого, чтобы у контролирующих органов не возникло лишних вопросов.

Эксперт также предостерег от слепой веры перекупщикам. Чтобы не остаться без денег, фиксируйте цену и условия оплаты до передачи урожая — иначе перекупщики попытаются сбить ценник под предлогом не того товарного вида.