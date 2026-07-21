Экс-директор Пьера Нарцисса попал в больницу после конфликта с его матерью

Бывший директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов оказался в больнице после тяжелого конфликта, сообщает Teleprogramma.org. Инцидент произошел на выходе со съемок, когда продюсеру резко стало плохо.

Отмечается, что прохожие вызвали «скорую» и Дворцов очнулся уже по пути в медучреждение. Медики диагностировали у него тахикардию — частота сердечных сокращений достигала почти 130 ударов в минуту. Сам продюсер охарактеризовал свое состояние как «практически предынфарктное», хотя официального медицинского заключения, подтверждающего эти опасения, он не предоставил.

Причиной ухудшения здоровья, по словам Дворцова, стал сильнейший стресс после беседы с матерью покойного Нарцисса. Женщина пришла в ярость, узнав, что Пьер якобы завещал бывшему директору от ₽20 до ₽30 млн. Общая сумма наследства оценивается примерно в ₽130 млн.

В ходе разговора мать певца обвинила Дворцова в том, что он плохо влиял на ее сына, «споил его» и в конечном счете «убил». По словам продюсера, женщина говорила, что он «никто, звать его никак», и прямо обвиняла его в гибели артиста.

Все эти сведения существуют исключительно со слов самого продюсера. На имущество Пьера, помимо матери, претендуют и другие родственники.

Напомним, певец умер в июне 2022 года в Москве — причиной смерти стала остановка сердца во время операции. Артист страдал подагрой и почечной недостаточностью, на момент смерти ему было 45 лет. У него остались двое детей: дочь Каролина-Кристель от бывшей жены Валерии Калачевой и сын Андре.

Ранее сообщалось, что жена покойного Пьера Нарцисса и его дочь почтили память певца.