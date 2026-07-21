Охота на лисичек: где подмосковные грибники набивают корзины после дождей

После июльских дождей подмосковные леса превратились в грибную Мекку. Счастливчики возвращаются с полными корзинами белых, лисичек и подберезовиков. REGIONS узнал у грибника с многолетним стажем Владимира Жаркова, куда ехать за урожаем, чтобы не вернуться домой с пустыми руками.

Места силы для грибников

По словам Владимира Жаркова, смешанные и хвойные леса сейчас в фаворе — влага после дождей сохраняется там лучше всего. Белые грибы традиционно водятся в лесах Талдомского, Сергиево-Посадского, Шатурского, Можайского и Рузского округов. Лисички предпочитают более влажные участки с мхом и ельниками, поэтому их много в Дмитровском, Клинском, Истринском и Волоколамском направлениях.

Эксперт советует выбирать старые леса, подальше от оживленных трасс и пикниковых мест. В молодых посадках урожай обычно слабее. Зато в старых ельниках и сосновых борах можно приятно удивиться. Главный лайфхак: если найдена одна лисичка, стоит внимательно осмотреться — рядом почти наверняка прячется целая семья.

Тайминг и экипировка

Самые удачные дни для тихой охоты — первые два-три дня после теплого дождя. Выезжать лучше ранним утром: за ночь грибы набирают влагу и выглядят крепче, а других грибников на месте еще нет. Собирать стоит только хорошо знакомые виды и обязательно использовать плетеную корзину, а не пакет. В корзине грибы проветриваются и не мнутся. Дома их лучше перебрать и переработать в тот же день. Белые отлично подходят для сушки, а лисички сохраняют вкус при заморозке и жарке.

Суперфуд или просто еда?

Белые, лисички и опята — не просто сезонный деликатес. Миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров из МГУ рассказал REGIONS, что лесные грибы можно считать природными суперфудами. В них есть полезные вещества, но полностью заменить аптечные витамины они не способны. Грибы — это вкусно, полезно, но не панацея. Как говорится, лес кормит, но аптеку не отменяет.