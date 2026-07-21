«От убытка к миллионам: рэпер Элджей заработал почти ₽10 млн

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) завершил 2025 год с впечатляющим финансовым результатом, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». Его компания ООО «Сайонара Бойс» принесла ему почти ₽10 млн чистой прибыли.

Компания была зарегистрирована еще в 2018 году для деятельности в сфере исполнительских искусств. В 2024 году она показала убыток в ₽1 млн, но в 2025-м ситуация кардинально изменилась, и прибыль составила ₽9,8 млн. Сам Элджей с 2025 года является генеральным директором этой организации.

Финансовый успех совпал с возвращением артиста на большую сцену. В марте Элджей дал первый за пять лет крупный концерт в Москве и собрал полный зал. Выступление превратилось в масштабное шоу, где ностальгия по старым хитам соединилась с яркими современными трендами.

Рэпер исполнил свои главные треки, которые стали «нетленками» для поклонников, и устроил зрелищное представление: появлялся в расписанном граффити контейнере и проехал по сцене на внедорожнике.

Ранее сообщалось, что бизнес актера Милоша Биковича завершил год с убытком в ₽500 тысяч.