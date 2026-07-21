Травки или таблетки: врач объяснила, как не навредить себе при лечении мочевыделительной системы

При первых признаках воспаления мочевыделительной системы многие тянутся к травяным сборам. Но так ли они безопасны и эффективны? Врач-нефролог Тульской областной клинической больницы Мария Гречишкина в интервью «ТУЛАСМИ» объяснила, когда растительные препараты могут помочь, а когда без антибиотиков не обойтись.

Мария Гречишкина напомнила: при первых симптомах воспаления лучше сразу обратиться к специалисту. Врач проводит обследование, выясняет жалобы, назначает анализы и только после этого определяет тактику лечения. Антибиотики назначаются далеко не всегда — все зависит от симптомов и показателей.

Растительные и мочегонные препараты, по словам нефролога, вполне допустимы на начальном этапе и в рамках самопомощи. Они давно доказали эффективность, пациенты отмечают положительный эффект.

А вот с биологически активными добавками эксперт советует не экспериментировать. БАДы должен назначать только врач, иначе вместо пользы можно получить проблемы. Как говорится, трава — она и в Африке трава, но лучше, чтобы ее рекомендовал специалист, а не соседка по подъезду.