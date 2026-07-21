Владелец электрокара в Балашихе устроил подзарядку на 10-м этаже квартиры: чем это опасно

В микрорайоне Новое Павлино владелец электрокара решил вопрос зарядки креативно, но спорно. Мужчина протянул силовой кабель из окна собственной квартиры на десятом этаже и опустил его к машине. Прохожих такой «инженерный подход» встревожил, а эксперты назвали его опасным и незаконным. REGIONS разобрался, чем рискует изобретатель и как заряжать электрокар правильно.

Технически — возможно

Главный редактор портала «RUCARS» Сергей Иванов подтвердил: большинство современных электрокаров комплектуются кабелями для медленной зарядки от сети 220 В. Мощность бытовой розетки — от 1,5 до 3,5 кВт, этого достаточно, но процесс займет около 20 часов. И это в теории. На практике перед подключением в многоквартирном доме нужны согласования — короткое замыкание никто не отменял.

Юридически — запрещено

Руководитель Балашихинского отделения Ассоциации председателей советов МКД Петр Попов пояснил: ситуация в Павлино — нарушение как минимум трех норм. Правила противопожарного режима запрещают использование удлинителей вне помещений без защиты. Кабель с 10-го этажа — это риск короткого замыкания и препятствие для эвакуации. Особенно если удлинитель из разряда «дешевый китайский», не рассчитанный на долгую нагрузку.

Жилищный кодекс и правила благоустройства тоже против: любая проводка на фасаде — изменение общего имущества без согласия соседей (нужно не менее 2/3 голосов). Плюс местные акты Балашихи прямо запрещают прокладку временных кабелей по фасадам и земле.

Ответственность и цивилизованный путь

За такое ноу-хау грозит административный штраф от ₽2 000 до ₽5 000, а в случае пожара — уголовная статья.

Единственный законный способ — установить зарядную станцию в рамках программы благоустройства, через общее собрание жильцов и УК. В Московской области такая возможность есть, инфраструктура активно развивается. Спускать кабель с 10-го этажа — опасно, незаконно и недальновидно, резюмировал Попов. Как говорится, электричество шуток не любит, а удлинитель — тем более.