Алиев подтвердил секретную встречу немецких и российских чиновников в Баку для переговоров по Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что 12–14 июля в Баку состоялась секретная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России, посвященная урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает Bloomberg.

По словам Алиева, азербайджанская сторона не была проинформирована о проведении переговоров и не принимала в них участия. Однако, отметил президент, данные о рейсах позволяют ему утверждать, что такая встреча действительно прошла на территории страны. Он добавил, что Баку может лишь приветствовать подобные контакты, если они будут способствовать прекращению огня и поиску мирного решения.

Алиев не уточнил, кто именно из немецких и российских представителей участвовал во встрече, и не раскрыл содержание дискуссий. Известно лишь, что стороны обсуждали возможные параметры урегулирования. Канцлер Мерц, находившийся с визитом в Азербайджане, не комментировал эту информацию, сосредоточившись на двусторонних экономических вопросах.

В Москве и Берлине официально не подтверждали и не опровергали факт тайных переговоров. Однако эксперты полагают, что подобные неформальные площадки могут указывать на попытки найти выход из затяжного противостояния, особенно на фоне ухудшающейся военной и экономической ситуации. Ранее появлялась информация о возможных посреднических усилиях ряда стран, но конкретных деталей не раскрывалось.

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