Гибель 30 млн пчел в Сибири: биолог предупредил о последствиях для всей пищевой цепочки

Старший научный сотрудник Института биологии и развития РАН, биолог и пчеловод Дмитрий Богуславский в эфире «Радио КП» предупредил о серьезных экологических последствиях массовой гибели пчел в Красноярском крае и Челябинской области. По его словам, ущерб выходит далеко за рамки потерь пасечников и снижения объемов меда.

Богуславский пояснил, что исчезновение опылителей разрушает всю пищевую цепочку. Пчелы опыляют большинство цветковых растений, от которых зависят кормовая база и среда обитания насекомых, птиц, рептилий и млекопитающих. В конечном счете это сказывается на урожаях фруктов, овощей, технических и кормовых культур, а значит — на продовольственной безопасности.

Ранее СМИ сообщили о гибели около 30 млн пчел в Красноярском крае и более 5 млн в Аргаяшском районе Челябинской области. Богуславский уточнил, что точное число назвать сложно, поскольку потери считают по пчелиным семьям, каждая из которых насчитывает от 30 до 50 тыс. особей. При таком пересчете речь идет примерно о тысяче пчелосемей. Биолог подчеркнул: это колоссальная потеря, лишившая людей заработка и сильно обеднившая экосистему, особенно в условиях, где пчелы практически остались единственными опылителями.

Причиной случившегося, по мнению ученого, могла стать обработка полей инсектицидами первого и второго классов опасности — эти вещества токсичны не только для пчел, но и для человека. Богуславский призвал ужесточить контроль за применением пестицидов и предупреждать пчеловодов о предстоящих обработках, чтобы минимизировать риски в будущем. Он отметил, что восстановление популяции займет не один год, и без срочных мер ситуация может повториться в других регионах. В Россельхознадзоре пока не дали официального комментария, однако эксперты настаивают на тщательном расследовании каждого случая и пересмотре регламентов использования химикатов в сельском хозяйстве.

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