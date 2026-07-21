В Люберцах направили в суд дело об убийстве члена преступной группировки

Люберецкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве одного из членов преступной группировки, совершенном более 15 лет назад, обвинительное заключение утвердили в отношении 62-летнего местного жителя — его обвиняют по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в августе 2008 года двое местных жителей, состоящих в криминальном сообществе заранее спланировали совершение убийства одного из его членов из-за конфликта, возникшего из-за передела власти. Для этой цели обвиняемый пригласил потерпевшего к себе домой в поселок Чкалово в городе Люберцы, где в ходе возникшей ссоры подал условный сигнал своему сообщнику о передаче заранее приготовленного пистолета. После этого мужчина произвел выстрел в голову жертве.

Соучастники перенесли труп с территории домовладения к берегу Токаревкого озера и произвели его захоронение. Долгое время потерпевшего считали без вести пропавшим. Однако в рамках расследования другого уголовного дела обвиняемый дал признательные показания о совершенном 15 лет назад убийстве. При обыске ро месту жительства последнего обнаружили оружие и боеприпасы, а также наркотические вещества и растения, содержащие наркотические вещества, которые он выращивал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.