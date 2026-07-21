Глава Балашихи подал документы для выдвижения в качестве кандидата на выборы в Госдуму

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров представил документы в окружную избирательную комиссию для уведомления о своем выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы девятого созыва по Балашихинскому одномандатному избирательному округу № 118, в составе которого находятся Балашиха и Реутов. Он одержал победу в своем округе на предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое проходило с 25 по 31 мая.

«Я долгое время работал в органах местного самоуправления в Реутове и в Балашихе», — отметил Юров.

По его словам, выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы – это возможность сделать следующий шаг для того, чтобы уделять внимание тем проблемам, которые есть в Балашихе и в Реутове.

Подмосковье продемонстрировало один из самых высоких показателей активности на предварительном голосовании в России, его участниками стали более 635 тыс. жителей. Председатель территориальной избирательной комиссии города Балашиха Людмила Кузнецова отметила, в регионе проходят сразу две избирательные кампании — по выборам в Государственную Думу и Московскую областную Думу. До 22 июля кандидаты в депутаты Госдумы должны подать документы о желании баллотироваться

Напомним, что выборы в Государственную и Московскую областную Думы, а также муниципальные советы в 2026 году пройдут с 18 по 20 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.