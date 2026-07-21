Нелепая попытка завести ВАЗ «с толкача» привела к ДТП и аресту

В Новокузнецке водитель без права управления транспортом получил сутки административного ареста и солидный денежный штраф после того, как кадры нелепой аварии с его участием попали к сотрудникам полиции. Об этом пишет VSE42.Ru .

История в духе комедий абсурда развернулась во дворе дома по улице Смирнова. Неравнодушный горожанин зафиксировал происходящее на камеру и отправил запись в проект «Мобильный патруль».

На кадрах четверо мужчин изо всех сил толкали ВАЗ-2114, пытаясь завести его «с толкача». Командный фитнес дал плоды: отечественная классика ожила. Однако сидевший за рулем рулевой явно не ожидал такой прыти от отечественного автопрома и сразу после старта нанес точный удар по скамейке возле подъезда. Поняв, что красивого финиша не получилось, вся компания поспешно эвакуировалась с места событий.

Долго оставаться инкогнито «гонщику» не удалось — сотрудники Госавтоинспекции быстро вышли на его след. При проверке выяснилось, что у рулевого никогда не было водительского удостоверения, а сам ВАЗ ездил без обязательного полиса ОСАГО.

Представители полиции Кузбасса сообщили, что за отсутствие прав и страховки любителю дворового ралли выписали административные штрафы на общую сумму ₽15 800.

Отдельное наказание последовало за побег с места дорожного происшествия. Суд оценил вираж у скамейки и отправил новокузнечанина обдумывать правила дорожного движения под административный арест сроком на одни сутки.