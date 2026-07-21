«Она блестяще прошла отбор»: Мороз встала на защиту дочери Юлии Пересильд после поступления в киношколу

17-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна стала студенткой Московской школы кино (структурное подразделение Universal University). Девушка экстерном окончила школу в этом году и решила не поступать в ГИТИС в мастерскую Олега Меньшикова, как планировала изначально.

Вместо этого Анна выбрала частное образование, объяснив, что чувствует себя взрослее сверстников и не хочет тратить время на обучение в общей школе. При этом наследница Алексея Учителя осталась довольна своими баллами по ЕГЭ.

Однако поступление не обошлось без критики. Хейтеры обвинили Анну в том, что она использует наследственную славу как трамплин для карьеры. На ее защиту, пишет The Voice, встала актриса Дарья Мороз, которая курирует первый курс программы специалитета «Актер» в Московской школе кино.

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемочной смены в экспедиции. Это заранее было оговорено со мной и университетом», — отметила Мороз.

Она также поделилась и личным опытом: Дарья сама когда-то не попала на конкурс в Школу-студию МХАТ из-за съемок в комедии «Фортуна» Георгия Данелии и первый год училась платно — так решил ректор Олег Табаков. Артистка высоко оценила профессиональные качества Анны и заявила, что для педагогической команды большая удача, что Анна будет учиться на курсе.

Пересильд-младшая дебютировала на экране в 2018 году в фильме «Черновик». Широкую известность ей принесла роль Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В прошлом году вышел фильм «Алиса в стране чудес» с Анной в главной роли.

Ранее сообщалось, что Анна Пересильд представила собственный бренд одежды.