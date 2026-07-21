Губернатор Подмосковья поздравил воспитанниц Покровского монастыря с Днем Казанской иконы Божией Матери

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на подворье в Покровского ставропигиального женского монастыря в подмосковном селе Марково Раменского округа и поздравил настоятельницу обители игумению Феофанию и воспитанниц местного детского приюта с Днем обретения Казанской иконы Божией Матери, которая считается покровительницей Русской земли.

«Дорогая матушка, дорогие девчонки, мальчишки, я очень рад вас видеть. Покровский монастырь прекрасен, он имеет богатую историю и помогает очень многим людям со всех уголков России. И сегодня нам очень приятно быть здесь, в такой красоте, среди улыбок детей в День обретения Казанской иконы Божьей Матери — очень почитаемой у нас. Хочу всех вам, ребята, пожелать любви, добра, чтобы все самые смелые мечты сбылись. А вас, матушка, хочу отдельно поблагодарить за наставничество, за вашу вовлеченность», — сказал губернатор.

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На территории подворья находится храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в XVII веке. Воробьев посетил его и осмотрел построенный рядом с ним новый корпус детского приюта. Это современное двухэтажное здание, которое возвели по современным стандартам. С 2004 года по благословению Святейшего Патриарха обитель берет на воспитание девочек-сирот и детей из неблагополучных семей. Два года назад там также открылось и отделение для мальчиков.

Матушка Феофания поделилась, что приют расширяется, теперь там живут 70 девочек и 25 мальчиков. Она также поблагодарила губернатора за помощь. Воспитанники учреждения посещают творческие кружки прямо в стенах обители, выращивают в соседних теплицах овощи, а также получают образование в православной гимназии в Троице-Лыкове и посещают музыкальную школу.

«Мне 13 лет, я живу в приюте уже полтора года. Здесь здорово, много друзей, а еще мы учимся быть ближе к Богу. Распорядок дня у нас такой: сначала подъем, потом умываемся, одеваемся и выходим на улицу на зарядку. После нее заправляем кровати и собираемся на утреннее молитвенное правило. Затем идем на завтрак, а далее приступаем к послушаниям — помогаем чистить картошку, полоть огород, убираемся в доме. После обеда тихий час только у девочек, а мы, мальчики, сразу идем наводить порядок на уличной территории приюта», — рассказал воспитанник Костя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.