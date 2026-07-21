США и Китай сядут за стол переговоров, чтобы не допустить цифрового Армагеддона

США и Китай проведут в сентябре ключевую встречу по рискам развития искусственного интеллекта, который уже сегодня способен менять военный баланс, взламывать критическую инфраструктуру и перекраивать рынок труда. Об этом сообщает Reuters.

Соперничающие гиганты попытаются выработать общие подходы к предотвращению угроз, которые несут все более совершенные ИИ-системы. Речь идет не о гипотетических страшилках, а о реальных сценариях: усиление военного потенциала, кибератаки на электростанции и транспортные сети, а также массовое замещение профессий. Встреча, вероятно, состоится до запланированного на 24 сентября визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Делегацию Вашингтона возглавит министр финансов Скотт Бессент — остальные детали пока держатся в секрете.

Это не первая попытка наладить диалог: в мае Дональд Трамп посещал Китай с государственным визитом в сопровождении глав крупнейших американских корпораций, включая Илона Маска, Тима Кука и главу Nvidia. Теперь же стороны переходят от экономических вопросов к вопросам безопасности, где ставки неизмеримо выше.

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