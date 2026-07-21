Экс-звезда «Дома-2» после голого перформанса в Москве проведет две недели под арестом
Тушинский суд арестовал на 14 суток блогершу Брагину за хулиганство в Москве
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Тушинский районный суд Москвы принял решение об административном аресте блогерши Анастасии Брагиной. Девушка проведет под стражей 14 суток за мелкое хулиганство. Такие данные РИА Новости привели в пресс-службе суда. Информацию агентству также подтвердили в правоохранительных органах.
По данным агентства, протокол о нарушении поступил в суд во вторник. В тот же день было вынесено постановление о мере наказания.
«Назначено 14 суток административного ареста», — сказал собеседник агентства РИА Новости.
По данным издания, ранее столичное управление МВД сообщило о задержании 22-летней девушки, приехавшей из Пермского края. Причиной стали видео, появившиеся в Сети. На записях Брагина запечатлена без одежды в публичных местах. Материалы направили в следственные органы. В полиции также отметили, что в отношении блогерши организована доследственная проверка по статье о развратных действиях.
Ранее сообщалось, что актриса Поплавская резко высказалась о выходках арестованной Брагиной.