Экс-звезда «Дома-2» после голого перформанса в Москве проведет две недели под арестом

Тушинский районный суд Москвы принял решение об административном аресте блогерши Анастасии Брагиной. Девушка проведет под стражей 14 суток за мелкое хулиганство. Такие данные РИА Новости привели в пресс-службе суда. Информацию агентству также подтвердили в правоохранительных органах.

По данным агентства, протокол о нарушении поступил в суд во вторник. В тот же день было вынесено постановление о мере наказания.

«Назначено 14 суток административного ареста», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

По данным издания, ранее столичное управление МВД сообщило о задержании 22-летней девушки, приехавшей из Пермского края. Причиной стали видео, появившиеся в Сети. На записях Брагина запечатлена без одежды в публичных местах. Материалы направили в следственные органы. В полиции также отметили, что в отношении блогерши организована доследственная проверка по статье о развратных действиях.

Ранее сообщалось, что актриса Поплавская резко высказалась о выходках арестованной Брагиной.