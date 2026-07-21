Вместо черного кота: загадочная курица без хозяина перебегает дорогу жителям Реутова

Она не носит ошейник, не отзывается на кличку и передвигается исключительно пешком. Черная курица уже несколько дней будоражит покой южного микрорайона Реутова, превратив обычные дворы в место паломничества местных зевак. Кто она, откуда взялась и почему гуляет сама по себе — разбирался REGIONS .

Звезда соцсетей

Все началось у дома на улице Академика Челомея, 9. Черная курица, словно заправская туристка, устроила многодневный променад по городу. Местные жители снимают ее на видео, обсуждают в соцсетях и строят теории заговора. Среди версий — побег из контактного зоопарка, дезертирство с частной мини-фермы на балконе или потеря при транспортировке. Сама птица хранит молчание.

Городские опасности

Ветеринарный врач Геннадий Злобин в беседе с REGIONS предупредил: забавная для людей прогулка — серьезный стресс для курицы. Бродячие собаки, кошки и плотный автомобильный трафик делают городскую среду смертельно опасной для пернатой. Резкий звук клаксона может заставить птицу хаотично метаться по дороге или взлететь на дерево. Специалист не рекомендовал ловить ее самостоятельно — только с помощью коммунальных служб или зоозащитников с сачком.