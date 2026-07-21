ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 4 и 25 августа

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Повторные. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жилой дом, по адресу: Московская область, г.o. Электросталь, дер. Есино, д. 71В, к/н 50:16:0703009:1569, общ. пл. 369.7 кв.м.Земельный участок, по адресу: г.o. Электросталь, дер. Есино, 71В, к/н 50:16:0703009:298, общ. пл. 1 122 +/- 6.88 кв.м., Баня с к/н 50:16:0703009:2284, по адресу: Московская область, г. Электросталь, дер. Есино, 71В, общ. пл. 73.6 кв.м., собств.: Дадабоев Бахтиер Сафарович, П. 1105-САБ, цена: 10 629 760,00 руб.

2. Квартира к/н 50:19:0010201:5759, по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д. 13, корп. 1, кв. 62, общ. пл. 22.6 кв.м., собств.: Фомина Татьяна Валерьевна, П. 1118-САБ, цена: 2 181 440,00 руб.

3. Земельный участок к/н 50:33:0010325:1471, общей пл. 1100 +/- 23 кв.м., по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, в районе д. Колычево, собств.: Геращенко Анна Петровна, П. 1119-САБ, цена: 3 644 800,00 руб.

4. Квартира, площадью 42,5 кв.м., к/н 50:46:0060707:417, по адресу: Московская обл., г.о.Электросталь. ул. Спортивная, д. 26а, кв. 80, собств.: Величко Вячеслав Александрович, П. 1126-САБ, цена: 3 549 600,00 руб.

5. Жилой дом, к/н 50:23:0000000:19516, площадь 181.1 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-н, р.п. Быково, ул. Чкалова, уч. 5a, Земельный участок, к/н 50:23:0080307:12, площадь 1 200 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-н, р.п. Быково, ул. Чкалова, уч. 5a, собств.: Пантелеев Макар Львович, П. 1133-САБ, цена: 14 433 000,00 руб.

6. Земельный участок площадью 699.00 +/- 19 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Раменский, с.п. Ульянинское, д. Першино, к/н 50:23:0050563:2738, собств.: Манагадзе Арчил Тариелович, П. 1141-САБ, цена: 260 440,00 руб.

7. Квартира общей площадью 42.5 кв.м., расположенная: по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 49/12, кв. 10, к/н 50:45:0040320:301, собств.: Набиулин Андрей Сергеевич, П. 1163-САБ, цена: 3 631 200,00 руб.

8. Квартира по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 6, корп. 4, кв. 52, кад. номер: 50:42:0000000:35225, пл. 57,7 кв.м., собств.: Камилов Камил Валех Оглы, П. 1168-САБ, цена: 8 300 760,00 руб.

9. Квартира, пл. 50 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г.о. Пушкинский, пос. Софрино,ул. Заводская, д. 2а, кв. 10, кадастровый номер 50:13:0020208:955, собств.: Алиев Александр Лятифович, П. 1170-САБ, цена: 2 054 877,13 руб.

10. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 292, кв. 9, к/н 50:22:0010301:778, пл. 32 кв.м., собств.: Зиннатуллин Булат Наилевич, П. 1177-САБ, цена: 3 329 960,00 руб.

11. Земельный участок, к/н 50:18:0040101:452, адрес: Московская область, Можайский район, общ. пл. 951 +/-1 кв.м, собств.: Рагимов Сеймур Чингиз оглы, П. 1178-САБ, цена: 210 800,00 руб.

12. Жилой дом, к/н 50:05:0130116:652, пл. 74.2 кв.м., и земельный участок, к/н 50:05:0130116:120, пл. 1098 +/-23 кв.м., расположенные по адресу: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы Горы, д. 157, собств.: Маляревская Светлана Петровна, П. 1179-САБ, цена: 391 347,48 руб.

13. Квартира, по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский г/o, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 18, кв. 11, к/н 50:24:0000000:40122, общ. пл. 42.1 кв.м., собств.: Администрация городского округа Орехово-Зуево Московской области, П. 1182-САБ, цена: 1 224 000,00 руб.

14. Квартира по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, г.п. Красково, д. Мотяково, д. 65, кор. 44, кв. 4, общ. пл. 24.2 кв.м., к/н 50:22:0060416:2291, собств.: Дубкова Наталья Николаевна, П. 1184-САБ, цена: 2 545 750,00 руб.

15. Квартира, общ. пл. 61 кв.м., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 16, кв. 37, к/н 50:05:0000000:23340, собств.: Григорьев Юрий Романович, П. 1185-САБ, цена: 4 268 360,00 руб.

16. Земельный участок по адресу: Московская обл., Можайский район, кадастровый номер: 50:18:0050116:425, пл. 989 +/- 09 кв.м., собств.: Григо Дмитрий Константинович, П. 1188-САБ, цена: 288 405,00 руб.

17. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 4, кв. 957, к/н 50:22:0010110:4014, пл. 96.2 кв.м., собств.: Бондарев Павел Владимирович, П. 1193-САБ, цена: 10 247 600,00 руб.

18. Земельный участок, общая пл. 800 +/- 20 кв.м., адрес: Московская область, г.о. Коломна, г. Озеры, д. Якшино, з/у 26, кад. номер: 50:36:0020216:33,собств.: Гааг Артур Викторович., П. 1198-САБ, цена: 133 960,00 руб.

19. Квартира, пл. 29.4 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 13, кв. 28, кадастровый номер 50:15:0010105:389, собств.: Холомьева Ирина Владимировна, П. 1202-САБ, цена: 2 799 020,00 руб.

20. Индивидуальный жилой дом с к/н 50:31:0010301:3729, пл.92,5 кв.м. и земельный участок с к/н 50:31:0010301:2172, пл. 999+/-22 кв.м., расположенные по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Филипповское, тер. «Филипповское СХ2», д. 763, собств.: Дикарев Сергей Дмитриевич, П. 1204-САБ, цена: 5 100 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.07.2026

Дата окончания приема заявок – 30.07.2026

Дата, время проведения торгов –04.08.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1-20-ЭТП https://auction.msk.ru/

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ. торги. Задаток 2% от нач. цены:

21. Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040227:120, по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Софьинское, пл. 1000 +/-22 кв.м., собств.: Оганисян Акоп Араратович, П. 1243-САБ, цена: 3 600 000,00 руб.

22. Квартира, площадью 65,9 кв.м., с кад. номером 50:46:0050101: 1811, по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Западная, д. 2, кв. 49, собств.: Комитет имущественных отношений Администрации г.о. Электросталь МО, П. 1248-САБ, цена: 5 320 000,00 руб.

23. Квартира, пл. 63.00 кв.м.; по адресу: Московская обл., м.о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 4А, кв. 22, к/н 50:25:0070205:1038, собств.: Евстигнеева Эльвира Николаевна, П. 1249-САБ, цена: 2 666 059,20 руб.

24. Земельный участок, по адресу: Московская обл., Серпуховский р-он, кад. номер 50:32:0080112:1085, общ. пл. 830+/-20 кв.м., собств.: Аскеров Сафаил Рафаилович, П. 1250-САБ, цена: 233 600,00 руб.

25. Квартира, пл. 31.7 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 5, кв. 11, к/н 50:46:0060304:88, собств.: Администрация г. Электросталь, П. 1251-САБ, цена: 1 557 600,00 руб.

26. Квартира, общей пл. 40.4 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. 8 Марта, д. 19а, кв. 100, к/н: 50:14:0050801:539, собств.: Мозолева Светлана Вячеславна, П. 1253-САБ, цена: 3 181 600,00 руб.

27. Квартира, по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, к. 1, кв. 1, к/н: 50:55:0010290:344, общ. пл.78.4 кв.м., собств.: Исмаилова Анна Валентиновна, П. 1257-САБ, цена: 9 600 000,00 руб.

28. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 5, кв. 64, пл. 30,2 кв.м., кадастровый номер 50:55:0030803:950, собств.: Коткова Анастасия Юрьевна, П. 1262-САБ, цена: 3 485 466,40 руб.

29. Квартира с к/н 50:14:0000000:53426, площадью 37,3 кв.м., по адресу: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 322, собств.: Ян Александр Евгеньевич, П. 1263-САБ, цена: 4 135 764,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.07.2026

Дата окончания приема заявок – 31.07.2026

Дата, время проведения торгов –04.08.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: Позиции №20-29 ЭТП https://auction.msk.ru/

Арест. недвиж. имущ-во. ПОВТОРНЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

30. Нежилое помещение, пл. 71,6 кв.м., с к/н 50:11:0010417:23030, по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Авангардная, д. 3, пом. ап. 111, собств.: Тищенко Александр Александрович, П. 1100-САБ, цена: 10 573 405,00 руб.

31. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, р-он Луховицкий, с. Матыра, ул. Дачная, уч. 47, к/н 50:35:0040301:45, пл. 769 +/- 19 кв. м., собств.: Мусина Людмила Михайловна, П. 1111-САБ, цена: 550 800,00 руб.

32. 1/2 доля нежилого помещения, к/н 50:22:0050203:10819, по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д. 18, пом. 419-420, общ. пл. 19,3 кв.м., собств.: Григорян Владимир Альбертович, П. 1131-САБ, цена: 1 612 450,00 руб.

33. Квартира, к/н 50:22:0040404:6043, по адресу: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 31, кв. 19, общ. пл. 50,5 кв.м., собств.: Засосов Алексей Владимирович, П. 1140-САБ, цена: 10 579 100,00 руб.

34. Нежилое помещение (гараж №79), адрес: Московская обл., г. Подольск, ГСК «КИП», пом. 79, площадью 36,2 кв.м., к/н 50:27:0000000:70761, собств.: Федоров Александр Владимирович, П. 1145-САБ, цена: 1 252 900,00 руб.

35. 1/2 доля земельного участка, к/н 50:27:0020704:204, по адресу: Московская область, г.о. Подольск, п. Подольской машинно-испытательной станции, тер. СНТ «Испытатель-1», уч. 215, общ. пл. 420 +/- 7 кв.м., собств.: Стукало Юрий Богданович, П. 1149-САБ, цена: 1 411 850,00 руб.

36. Нежилое помещение, гараж №8, пл. 68,8 кв.м., по адресу: Московская обл., Пушкинский г.о, г. Пушкино, ул. Учинская, ГСК «Ралли», бокс 8, с к/н 50:13:0000000:79961, Земельный участок, к/н 50:13:0070213:4065, пл. 40+/- 2 кв.м., по адресу: Московская область, Пушкинский г.о, г. Пушкино, ул. Учинская, ГСК «Ралли», бокс 8, собств.: Атанесян Давид Эдуардович, П. 1154-САБ, цена: 2 410 515,00 руб.

37. Квартира, к/н 50:22:0020101:11209, по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 10A, кв. 735, пл. 37 кв.м., собств.: ООО «Эскиз Строй Проект», П. 1155-САБ, цена: 5 361 800,00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

38. Земельный участок 1/2 доли, к/н 50:08:0050204:30, пл. 1500 кв.м., по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д. Черная, д. 14. И Жилой дом 1/2 доли, к/н 50:11:0000000:54882, пл. 57,4 кв.м., по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д. Черная, ул. Липовая, д. 14., собств.: Бабкин Алексей Владимирович, П. 1246-САБ, цена: 1 1305 500,00 руб.

39. Нежилое помещение (гаражный бокс с подвалом), по адресу: Московская обл., г.о. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Калининградская, д. 26в, пом. 341, кад. номер: 50:45:0030212:1193, общ пл. 31.8 кв.м., собств.: Рогожин Павел Игоревич, П. 1254-САБ, цена: 1 501 734,00 руб.

40. 1/6 доли квартиры общей пл. 74,4 кв.м., к/н 50:05:0000000:39674, по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 23/10, кв. 30, собств.: Рябов Юрий Николаевич, П. 1256-САБ, цена: 1 226 000,00 руб.

41. Помещение (гаражный бокс), пл. 30.7 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. 32, гаражный бокс №97, к/н 50:64:0020202:259, собств.: Смирнов Сергей Николаевич, П. 1259-САБ, цена: 1 548 000 руб.

42. Помещение (гараж), пл. 18,2 кв.м.; по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, Белоозерский г/п, р.п. Белоозерский, ул. Коммунальная, 32, ГСК Ракета, пом. 324, к/н 50:29:0030106:236, собств.: Михайлин Антон Николаевич, П. 1264-САБ, цена: 401 000,00 руб.

43. Земельный участок с к/н 50:23:0030305:198, площадью 600 кв.м., по адресу: Московская область, Раменский р-он, с/п Кузнецовское, с/т «Марково», уч. №159, собств.: Анищенко Вячеслав Григорьевич, П. 851-САБ, цена: 851 000,00 руб.

44. Земельный участок, пл. 1580.00 кв.м., по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, д. Турово, уч. 24, к/н 50:08:0040435:30,Здание, пл. 233.80 кв.м., по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, д. Турово, ул. Колокольчиков, д. 24, к/н 50:11:0000000:22179, собств.: Пожидаев Александр Николаевич, П. 1223-САБ, цена: 26 350 200,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –21.07.2026

Дата окончания приема заявок –21.08.2026

Дата, время проведения торгов – 25.08.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 30,33,36,37,44 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 31-32,34-35, 38,40-43 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru