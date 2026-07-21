Мифы и факты о «бассейновых» болезнях: названы скрытые угрозы

Плавание дарит ощущение легкости и пользу для фигуры, однако вода в общественных бассейнах и на курортных пляжах может таить неожиданные опасности. От вируса Коксаки до тяжелых аллергий на укусы насекомых — интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, какие заболевания действительно угрожают отдыхающим и как обезопасить себя без лишней паники.

Бассейн: зона риска или чистый спорт?

Современные системы фильтрации и хлорирования сводят вероятность заражения к минимуму, однако теоретически неприятный «сюрприз» в бассейне получить все же можно. Специалисты предупреждают: через воду передаются грибковые инфекции кожи (включая эпидермофитию), вирусный гепатит А, дизентерия, энтеробиоз и пресловутый вирус Коксаки. Главный источник заразы — не сама вода, а поверхности вокруг: бортики, скамейки в раздевалках и влажные полы в душевых. Если другие посетители пренебрегают гигиеной, риск значительно возрастает.

Посещение бассейна строго противопоказано людям в стадии обострения дерматологических болезней, таких как экзема или псориаз. Эти недуги не заразны для окружающих, так как носят биохимическую или генетическую природу. Однако хлорированная вода и антисептики могут спровоцировать ухудшение состояния. Внешние проявления болезней, хоть и выглядят заметно, не являются поводом для изоляции, но требуют отказа от водных процедур ради собственного здоровья.

Секс в бассейне: страшилка без доказательств

Вопреки расхожим слухам, подхватить инфекцию, передающуюся половым путем, в бассейне невозможно. Врач-акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева пояснила «Ямал-Медиа», что такие заболевания требуют инвазивного контакта, то есть прямой передачи при половом акте. А вот кожные болезни — совсем другое дело: прикоснуться к грязной поверхности и получить грибок может любой.

Врачебный контроль: не просто формальность

Особую тревогу медиков вызывает фанатизм некоторых посетителей. Люди, не зная о скрытых патологиях, могут спровоцировать обострение вплоть до летального исхода, перегружая сердце в воде. Эксперт Ерофеева напоминает об историях, когда казалось бы здоровые спортсмены внезапно погибали на тренировках. Поэтому перед заплывом обязателен визит к терапевту, сдача анализов и ЭКГ (особенно для возрастной группы 40+). Дополнительно потребуется заключение дерматолога и венеролога.

Требования к документам: что и зачем

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста справка обязательна всегда. Взрослым в обычной ситуации бумага не нужна, но исключение составляют периоды санитарно-эпидемиологических вспышек — тогда Роспотребнадзор требует предъявлять медзаключения всем без исключения.

Справка оформляется на бланке 083/4-89 или в свободной форме. В любом случае в документе должно быть заключение дерматолога и результат анализа на энтеробиоз. Беременным женщинам для допуска потребуется дополнительное заключение гинеколога.

Пляж: дикая природа и ее правила

На общественных пляжах нормы СанПиНа менее жесткие, чем в крытых бассейнах. Лежаки и шезлонги, по словам Любови Ерофеевой, редко обрабатываются должным образом, поэтому врач советует использовать личные толстые полотенца или пледы как барьер для кожи.

Куда более серьезной угрозой на открытой воде эксперт считает насекомых. Укусы неизвестных жуков и мошек могут вызвать тяжелейшие аллергические реакции с непредсказуемыми последствиями. Хотя пробы воды на пляжах берутся регулярно, а запрещающие таблички появляются при обнаружении опасных бактерий, купание в естественных водоемах все равно сродни игре в «русскую рулетку». Риски можно снизить, лишь строго соблюдая личную гигиену и выбирая проверенные, официально разрешенные места отдыха.