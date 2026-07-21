Грибы после жары превращаются в яд: биолог предупредил, что даже съедобные виды опасны

После продолжительной жары россиянам лучше забыть о тихой охоте: даже съедобные грибы могут стать смертельно опасными, потому что в засушливый период они активно накапливают токсины из почвы и поражаются червями, предупредил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам члена общественного совета Росприроднадзора, в жару грибницы страдают от недостатка влаги, и плодовые тела становятся водянистыми, теряют упругость и быстрее портятся. Старые и переросшие экземпляры, которые дольше находятся в неблагоприятной среде, успевают накопить максимальную концентрацию токсинов, включая соли тяжелых металлов и радионуклиды. Даже привычные белые, подосиновики или лисички могут вызвать серьезное отравление, если они росли в сухой почве несколько недель.

Федоров подчеркнул, что в таких условиях грибы не только хуже усваиваются организмом, но и становятся идеальной средой для личинок насекомых и гнилостных бактерий. Мякоть теряет питательную ценность, а ее переваривание превращается в нагрузку на печень и желудок. Особенно опасны старые грибы — они дольше контактировали с загрязненной землей и впитали больше вредных соединений. Врачи уже фиксируют случаи отравлений даже после употребления проверенных видов, собранных в зной.

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