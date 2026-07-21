Гараж убивает технику: неправильное хранение газонокосилок и гаджетов превращает их в металлолом

Многие привыкли ссылать сезонную технику — газонокосилки, насосы, старые ноутбуки и фонари — в гараж или сарай, но эксперты предупредили: это прямой путь к поломке, потому что экстремальные температуры и влажность превращают электронику в груду металлолома. Об этом сообщает BGR.

По словам специалистов, холодный гараж зимой и раскаленный сарай летом одинаково опасны. В мороз батареи теряют емкость, а в жару гараж превращается в печь, которая выжигает термопасту на процессорах и деформирует пластиковые корпуса. Особенно страдают литий-ионные аккумуляторы: они могут перегреться, вздуться или даже воспламениться. Влажность, которая часто сопутствует гаражному хранению, добивает металлические контакты ржавчиной, а грызуны довершают начатое, перегрызая провода.

Авторы материала подчеркивают, что даже если техника кажется бездействующей, ее батарея и электроника продолжают реагировать на условия среды. Лучшее решение — хранить устройства в отапливаемых помещениях с контролируемой влажностью, например, в квартире или кладовке. Если же гараж — единственный вариант, стоит упаковать технику в герметичные чехлы с силикагелем и вынимать батареи.

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