18-летняя жена «казанского стрелка» Галявиева рассказала, почему не носит обручальное кольцо на пальце

В исправительной колонии (ИК) особого режима «Черный дельфин», расположенной в Соль-Илецке Оренбургской области, 30 июня прошла свадьба 24-летнего Ильназа Галявиева, пожизненно заключенного за массовое убийство в казанской гимназии №175. Его избранницей стала 18-летняя Диана, которая впервые увидела Галявиева по телевизору, когда ей было 14 лет.

Как пишет MSK1.RU со ссылкой на рассказ девушки, между ними завязалась переписка. В 16 лет Диана ушла из дома и переехала из Ростовской области в Татарстан, чтобы ходить на судебные процессы к Галявиеву. До свадьбы она видела его всего дважды: на суде за два дня до приговора и на свидании, где они и решили пожениться.

Церемония бракосочетания прошла в присутствии сотрудницы местного ЗАГСа и длилась около десяти минут. Жениху разрешили надеть костюм, невесте — свадебное платье. Пара обменялась кольцами и подписала документы. После церемонии молодоженам разрешили длительное свидание на трое суток.

Обручальное кольцо Диана носит на цепочке на шее, так как работает поваром-кондитером и снимает его на время смены. Сейчас девушка живет отдельно от родителей, а с семьей Галявиева находится в доверительных отношениях.

«По поводу родителей могу точно сказать, что с ними поговорить не получится, потому что им очень тяжело в моральном плане. Они не хотят огласки», — рассказала она.

Следующая встреча с мужем состоится только в следующем году — в колонии осужденным, отбывающим срок менее десяти лет, разрешено одно короткое и одно длительное свидание в год. Пока супруги поддерживают связь по телефону — мужу доступен один звонок в месяц.

Галявиев занимается в колонии пошивом одежды, его заработная плата уходит на погашение долга в ₽20 млн, который он должен выплатить семьям жертв в качестве моральной компенсации. За время отбывания наказания у него, как рассказала Диана, не было нарушений.

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