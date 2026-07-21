Сладкий подарок и навыки спасателя: необычный урок провели на экскурсии ЦППК

На станции МЦД Солнечная дети и их родители на один день стали железнодорожниками. Сотрудники ЦППК провели экскурсию по современному поезду «Иволга 4.0», разрешили посидеть за пультом управления и даже дали попробовать экстренный гудок. О том, как прошло мероприятие, REGIONS сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Техника и электричество: первые шаги в профессию

Экскурсия началась с рассказа об организации работы ЦППК-МЦД, после чего группа отправилась в салон новейшей «Иволги». Сотрудники наглядно продемонстрировали принцип работы электрических цепей и предложили детям собрать простейшую схему с лампочкой и выключателем. Отдельное внимание уделили тормозной системе — юные участники увидели, как она действует, без сложных технических описаний.

Первая помощь и пульт управления

На тренажере-манекене сотрудники показали технику искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Но главным хитом программы стал интерактивный симулятор, где каждый ребенок почувствовал себя за рычагами управления. Затем участников пригласили в настоящую кабину машиниста: изучили приборы, узнали о принципах работы поезда и дважды нажали на сигнал — предупредительный и экстренный.

На память и на пользу

В финале экскурсии все дети получили сертификаты о прохождении курса машиниста и сладкие подарки. В ЦППК напомнили, что «Иволга 4.0» оборудована беспроводными зарядками, розетками, комфортными сиденьями, кондиционерами и современными системами безопасности. Мероприятие прошло на станции МЦД Солнечная и собрало как школьников, так и их родителей.