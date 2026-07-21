Подросток выстрелил в сторону женщины из-за замечания: инцидент попал на видео

В Новосибирске полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в жилмассиве. Подросток выстрелил из пистолета в сторону местной жительницы, сделавшей его компании замечание о взрывах петард. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального УМВД, сообщило РИА Новости.

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлена группа молодых людей на лавочке. Один из них достает оружие и несколько раз стреляет в сторону снимающего. В комментариях к видео уточняется, что конфликт произошел после того, как одна из жительниц соседних домов сделала замечание компании, взрывавшей петарды. Со слов очевидца, после этого парень вытащил пистолет и произвел выстрелы в ее направлении.

«В отдел полиции № 8 „Кировский“ УМВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жителя одного из домов, расположенного в жилмассиве „Просторный“. Заявитель сообщил, что несовершеннолетний, находясь в компании сверстников во дворе дома по улице В. Шевелева, произвел выстрел в направлении женщины, сделавшей им замечание», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным издания, в настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба, а также все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются возможные свидетели.

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