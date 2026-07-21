Экс-солистка «Ранеток» связала себя узами брака в третий раз

Бывшая участница группы «Ранетки» Анна Руднева, которая долгое время держала личную жизнь в секрете, наконец поделилась радостной новостью. Певица вышла замуж в третий раз, передает The Voice.

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Ее избранником стал мужчина по имени Илья, от которого она ждет третьего ребенка. Свадьба состоялась на прошлой неделе, но артистка рассказала о событии только 18 июля, назвав эту дату особенным днем для своей семьи.

На опубликованных снимках 36-летняя Анна предстала в белом длинном платье с полупрозрачной туникой, без фаты, с живыми цветами в прическе. Ее образ дополнили колье, серьги-подвески и свадебный букет из белых цветов.

Жених Илья выбрал классический темный костюм с белой рубашкой и красным галстуком, а после церемонии сменил ее на более комфортную голубую рубашку с короткими рукавами. На снимках видно, как пара регистрируется в загсе, позирует в фотосессии с близкими и празднует за свадебным столом.

Для Анны этот брак стал третьим. От первого мужа, актера Павла Сердюка, у нее есть дочь. Вторым мужем певицы был Дмитрий Белин, с которым она воспитала сына.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова выходит замуж.