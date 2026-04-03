Какой церковный праздник 4 апреля 2026: Лазарева суббота, что можно и нельзя делать
Православные верующие 4 апреля отмечают Лазареву субботу и чтут память Василия
Великий пост близится к своему завершению, и верующие вступают в один из самых торжественных периодов церковного календаря. Христианский мир готовится встретить великое чудо воскрешения праведного Лазаря, которое стало прообразом всеобщего спасения человечества.
Многие люди задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник и почему он имеет такое исключительное значение для каждого прихожанина. Торжество выпадает на субботу шестой седмицы поста и служит духовным мостиком к Входу Господню в Иерусалим.
Духовная радость этого дня соединяется с молитвенным почитанием святых угодников. Верующие вспоминают мужество тех, кто стоял за истинную веру в самые тяжелые времена гонений.
Коротко: главное о дне
- Христиане празднуют Лазареву субботу — воспоминание о чуде воскрешения праведника.
- Церковь чтит память священномученика Василия, пресвитера Анкирского.
- Разрешается употребление рыбной икры в пищу, несмотря на строгий пост.
- Вечером в храмах начинается освящение веточек вербы.
Какой церковный праздник отмечают 4 апреля
Основным событием литургического года в этот субботний день является Лазарева суббота. Это уникальный праздник, когда Церковь вспоминает, как Иисус Христос вернул к жизни своего друга Лазаря, который находился в гробнице уже четыре дня. Событие произошло в Вифании и стало наглядным доказательством божественной силы Спасителя перед Его собственными страданиями на Кресте.
Параллельно в церковном календаре закреплено почитание священномученика Василия Анкирского. Он жил в четвертом веке и прославился своей непримиримой борьбой с ересями. Даже перед лицом смерти Василий отказался отречься от Христа, за что принял мученическую кончину при императоре Юлиане Отступнике.
Смысл праздника и духовное значение
Воскрешение Лазаря несет в себе глубокий смысл победы жизни над смертью. Этот церковный праздник 4 апреля напоминает каждому человеку о том, что для Бога нет ничего невозможного. Лазарь, уже тронутый тлением, вышел из пещеры по первому зову Господа. Это торжество призвано укрепить веру в общее воскресение мертвых и подготовить сердца людей к событиям Страстной седмицы.
Что можно делать 4 апреля
В этот день верующим рекомендуется посетить праздничное богослужение. В Лазареву субботу принято приносить в храм веточки вербы, чтобы освятить их на вечерней службе. Освященная верба символизирует те пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали Христа.
Особое внимание стоит уделить делам милосердия. В этот день обязательно нужно проявить доброту к близким и помочь нуждающимся. Что касается питания, то Устав позволяет небольшое послабление: на стол можно подать блюда с рыбной икрой, растительное масло и немного вина.
Что нельзя делать 4 апреля
Соблюдение духовной чистоты требует отказа от суеты. Существуют определенные ограничения, которые верующие стараются соблюдать добровольно. В список того, что нельзя делать 4 апреля, входят следующие пункты:
- Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, строительством и масштабным ремонтом.
- Нельзя устраивать шумные застолья и светские вечеринки, которые отвлекают от молитвы.
- Категорически запрещено ссориться, сквернословить и таить обиду на окружающих.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, шитьем и стиркой.
Что нужно сделать для благополучия
Для привлечения мира и согласия в семью в этот день принято молиться о здравии родных. Считается, что искренняя молитва у иконы воскрешения Лазаря помогает в исцелении от затяжных недугов. Чтобы в доме царило благополучие, освященные ветви вербы ставят у икон и хранят в течение всего года как символ божественной защиты.
Именины в этот день
Свои именины празднуют люди, носящие имена:
- Василий
- Исаакий
- Дарья
- Таисия
Какой праздник будет завтра
Завтра, 5 апреля, православная Церковь отметит один из двенадцати главнейших праздников в году — Вход Господень в Иерусалим, более известный в народе как Вербное воскресенье.