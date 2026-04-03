Какой церковный праздник 4 апреля 2026: Лазарева суббота, что можно и нельзя делать

Великий пост близится к своему завершению, и верующие вступают в один из самых торжественных периодов церковного календаря. Христианский мир готовится встретить великое чудо воскрешения праведного Лазаря, которое стало прообразом всеобщего спасения человечества.

Многие люди задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник и почему он имеет такое исключительное значение для каждого прихожанина. Торжество выпадает на субботу шестой седмицы поста и служит духовным мостиком к Входу Господню в Иерусалим.

Духовная радость этого дня соединяется с молитвенным почитанием святых угодников. Верующие вспоминают мужество тех, кто стоял за истинную веру в самые тяжелые времена гонений.

Коротко: главное о дне

Христиане празднуют Лазареву субботу — воспоминание о чуде воскрешения праведника.

Церковь чтит память священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

Разрешается употребление рыбной икры в пищу, несмотря на строгий пост.

Вечером в храмах начинается освящение веточек вербы.

Какой церковный праздник отмечают 4 апреля

Основным событием литургического года в этот субботний день является Лазарева суббота. Это уникальный праздник, когда Церковь вспоминает, как Иисус Христос вернул к жизни своего друга Лазаря, который находился в гробнице уже четыре дня. Событие произошло в Вифании и стало наглядным доказательством божественной силы Спасителя перед Его собственными страданиями на Кресте.

Параллельно в церковном календаре закреплено почитание священномученика Василия Анкирского. Он жил в четвертом веке и прославился своей непримиримой борьбой с ересями. Даже перед лицом смерти Василий отказался отречься от Христа, за что принял мученическую кончину при императоре Юлиане Отступнике.

Смысл праздника и духовное значение

Воскрешение Лазаря несет в себе глубокий смысл победы жизни над смертью. Этот церковный праздник 4 апреля напоминает каждому человеку о том, что для Бога нет ничего невозможного. Лазарь, уже тронутый тлением, вышел из пещеры по первому зову Господа. Это торжество призвано укрепить веру в общее воскресение мертвых и подготовить сердца людей к событиям Страстной седмицы.

Что можно делать 4 апреля

В этот день верующим рекомендуется посетить праздничное богослужение. В Лазареву субботу принято приносить в храм веточки вербы, чтобы освятить их на вечерней службе. Освященная верба символизирует те пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали Христа.

Особое внимание стоит уделить делам милосердия. В этот день обязательно нужно проявить доброту к близким и помочь нуждающимся. Что касается питания, то Устав позволяет небольшое послабление: на стол можно подать блюда с рыбной икрой, растительное масло и немного вина.

Что нельзя делать 4 апреля

Соблюдение духовной чистоты требует отказа от суеты. Существуют определенные ограничения, которые верующие стараются соблюдать добровольно. В список того, что нельзя делать 4 апреля, входят следующие пункты:

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, строительством и масштабным ремонтом.

Нельзя устраивать шумные застолья и светские вечеринки, которые отвлекают от молитвы.

Категорически запрещено ссориться, сквернословить и таить обиду на окружающих.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, шитьем и стиркой.

Что нужно сделать для благополучия

Для привлечения мира и согласия в семью в этот день принято молиться о здравии родных. Считается, что искренняя молитва у иконы воскрешения Лазаря помогает в исцелении от затяжных недугов. Чтобы в доме царило благополучие, освященные ветви вербы ставят у икон и хранят в течение всего года как символ божественной защиты.

Именины в этот день

Свои именины празднуют люди, носящие имена:

Василий

Исаакий

Дарья

Таисия

Какой праздник будет завтра

Завтра, 5 апреля, православная Церковь отметит один из двенадцати главнейших праздников в году — Вход Господень в Иерусалим, более известный в народе как Вербное воскресенье.