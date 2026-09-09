В мае 2024 года малоизвестный китайский историк сделал три смелых заявления. Первое: Дональд Трамп вернется в Белый дом. Второе: США развяжут войну с Ираном. Третье: в этой войне Америка потерпит поражение. Сейчас, осенью 2026 года, когда эти прогнозы уже стали реальностью, весь мир с напряжением ждет третьего события. По словам профессора, оно начнется в марте 2027 года и навсегда изменит расстановку сил на планете. Об этом пишут в материале РИА Новости .

«Китайский Нострадамус» без мистики

Профессор Цзян Сюэцинь — выпускник Йельского университета*, историк и автор проекта «Прогностическая история». В отличие от средневековых оракулов, он не использует астрологию или карты Таро. Его главный инструмент — психоистория, теория игр и анализ геополитических циклов. По мнению профессора, история развивается по спирали. Изучив модели прошлого, можно с высокой точностью спрогнозировать будущее.

Именно этот структурный подход, а не мистическое озарение, позволил ему еще в 2024 году предсказать возвращение Трампа и начало конфликта с Тегераном.

«Сицилийская ловушка» для Америки

Цзян проводит удивительную параллель между современными событиями и древней историей. В 415 году до нашей эры мощнейший греческий полис — Афины — уверенный в легкой победе, отправил флот на Сицилию. Все закончилось катастрофой: потерей армии и утратой влияния. Сегодня роль «сицилийской ловушки», по мнению профессора, может сыграть Иран. Цзян предсказывает, что в марте 2027 года может начаться вторжение сил международной коалиции, куда помимо США и Израиля войдут Великобритания, Австралия, ОАЭ и даже Польша. Но, как и в случае с Афинами, эта уверенность в легкой победе станет фатальной ошибкой.

Три силы, толкающие Вашингтон к пропасти

Аналитик выделяет три фактора, которые толкают США к военному конфликту:

1. Интересы израильского лобби в американской политике.

2. Зависимость от контроля над глобальными финансовыми потоками.

3. Вечное соперничество Ирана с Саудовской Аравией.

Главная проблема Америки, по словам профессора, — нехватка ресурсов для затяжного конфликта и идеальные условия для обороны противника во время наземной операции. Иран, по его прогнозу, сделает ставку на войну на истощение. Цель — не выиграть генеральное сражение, а сделать пребывание США в регионе настолько дорогим, что Вашингтон сам будет вынужден закончить войну.

Удар не по авианосцам, а по слабому звену

Самое поразительное в прогнозе Цзяна — это то, куда будет нанесен главный удар. По его мнению, Иран атакует не американские авианосцы, а самое слабое звено западной цивилизации — инфраструктуру союзников США в Персидском заливе. Под прицелом окажется Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти. Если Иран заблокирует пролив, произойдет обрушение нефтяного рынка, и союзники прекратят финансировать американскую экономику. Еще более уязвимыми окажутся опреснительные заводы, которые обеспечивают пресной водой миллионы людей в Саудовской Аравии и ОАЭ. Профессор предупреждает: «Если Иран уничтожит опреснительный завод в Эр-Рияде, десять миллионов человек останутся без воды через две недели».

Крах фондового рынка и конец эпохи

Цзян Сюэцинь проводит параллель между войной на Ближнем Востоке и технологическим сектором США. Многомиллиардные инвестиции саудовских и эмиратских фондов в Кремниевые долины — это кровеносная система современной высокотехнологичной экономики. Если война перекроет поступление денег, произойдет неминуемый крах: фондовый рынок рухнет, а вместе с ним и вера в безграничный рост технологий. Конфликт может завершиться концом эпохи неоспоримого доминирования Запада и рождением нового, многополярного мироустройства.

Что это значит для России

Хотя Цзян Сюэцинь не делает прямых прогнозов о России, его картина будущего мира однозначно играет в пользу нашей страны. Конец однополярного доминирования США, перераспределение финансовых потоков и ресурсов — все это создает условия для усиления роли России в новой системе.

Как отмечали и другие провидцы — от афонского старца Стефана до баварского Ирльмайера — Россия проходит через испытания, чтобы выйти из них сильнее. Прогноз китайского профессора, пусть и основанный на холодной логике, а не на мистических видениях, подтверждает ту же тенденцию: западная гегемония уходит в прошлое.

* Йельский университет внесен Минюстом РФ в перечень нежелательных организаций.