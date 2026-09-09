В Клину в выходные откроется выставка, посвященная природе Подмосковья
Выставка Андрея Борисова «Это Родина моя» откроется в Клину
Фото: [выставочный зал им. Ю.В. Карапаева]
В Клину в выходные откроется выставка работ Андрея Борисова «Это Родина моя», посвященная русской природе. Ознакомиться с ней можно будет в выставочном зале им. Ю. В. Карапаева, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Экспозиция предложит зрителям уникальный взгляд на красоту русской природы через синтез классического искусства и легендарного народного промысла. Главная идея нового выставочного проекта — воспеть образ родной земли, объединив в одном пространстве два разных, но глубоко родственных направления: академическую школу живописи и традиционное декоративно-прикладное искусство», — говорится в сообщении ведомства.
В экспозиции представят станковые масляные полотна, а также образцы федоскинской лаковой миниатюры.
Возрастное ограничение 6+
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