«Записка» из глины: в Балашихе создали памятник трогательной дружбе бойца и собаки

На выставке «Таланты Балашихи — Дню города», приуроченной к 196-летию муниципалитета, среди множества экспонатов выделилась работа, которая заставила замолчать даже самых громких посетителей. Скульптура «Записка» заняла центральное место экспозиции и стала ее эмоциональным ядром. В основе — реальная история дружбы бойца специальной военной операции и его фронтовой собаки, пишет REGIONS .

Идея должна была обрести форму. Автор работы Ольга Шонина, руководитель кружка художественной керамики в Центре народного творчества Балашихи, признаётся: замысел пришел неожиданно, но сейчас кажется, что всё сложилось единственно возможным образом. История, которую она услышала, просто не могла остаться лишь устным рассказом.

Сюжет скульптуры строится вокруг реального факта: в окопе одного из бойцов была найдена записка. В ней солдат завещал свою теплую куртку бездомной собаке, которая постоянно находилась рядом с ним на передовой. Что произошло с самим военным — неизвестно. Но само существование такой записки говорит о многом. Узнав об этом, мастер решила увековечить союз человека и животного, которые бок о бок противостояли общей угрозе.

Работа над скульптурой требовала глубокого погружения в детали. Шонина изучала конструкцию автомата, особенности экипировки участников спецоперации, устройство земляных укрытий и даже анатомию собак. Впрочем, главной целью была не фотографическая точность, а эмоциональная сила. Художница стремилась передать те же чувства, которые испытала сама: сострадание, гордость, восхищение поступком безымянного солдата.

«Своей работой я хотела заставить людей испытать такие же сильные эмоции, какие испытала я, узнав об этой истории. Это и сочувствие, и восхищение, и патриотизм. Здесь на первый план выходит осознание огромной роли этого безымянного солдата с добрым сердцем в истории России», — рассказала Шонина.

Патриотическая тема — не случайность в творчестве мастера. На занятиях с детьми она регулярно обращается к событиям специальной военной операции и Великой Отечественной войны. Шонина убеждена: искусство делает связь поколений прочнее, а память о героях обретает новые, осязаемые формы.