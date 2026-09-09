Мужчина упал с гидроцикла и 15 часов дрейфовал в океане

В Тихом океане у побережья Калифорнии разыгралась настоящая драма — 53-летний американец упал с гидроцикла и провел в воде 15 часов, пока его коллега вплавь добиралась до берега, чтобы спасти его, и чудом оба остались живы. Об этом сообщает The New York Times.

The New York Times рассказала историю, которая могла закончиться трагедией, но благодаря мужеству и стечению обстоятельств обернулась спасением. Пол Карбуллидо — младший и его 47-летняя коллега Донна Дубрей арендовали гидроциклы в Лонг-Бич и отправились в море. На высокой скорости мужчина не справился с управлением, проскочил за волнорез и рухнул в воду. Удар был настолько сильным, что он застыл в оцепенении и не мог двигаться.

Дубрей мгновенно бросилась ему на помощь, но не сумела заставить его плыть к берегу. Тогда она приняла единственно верное решение — отправиться за помощью самостоятельно. Женщина попыталась забраться на гидроцикл, но это не удалось, и она пустилась вплавь. Ей повезло: прохожий на волнорезе заметил ее и вызвал 911. Дубрей вытащили из воды, после чего началась масштабная поисковая операция.

Карбуллидо дрейфовал в океане около 15 часов. Его нашли только на следующее утро с помощью вертолета. Мужчина сильно переохладился, но, по словам спасателей, ему невероятно повезло: в ту ночь вода была необычно теплой, а спасательный жилет удержал его на плаву. Без этих факторов он бы не выжил.

Дубрей, узнав о спасении коллеги, не сдерживала слез. Она призналась, что облегчение было огромным, и она безмерно благодарна спасателям. Оба отделались переохлаждением и стрессом, но сам факт 15-часового дрейфа в открытом океане — уже чудо.

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