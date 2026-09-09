Справка не нужна: юрист пояснил, когда ребенок может не ходить на занятия без последствий

С началом учебного года перед родителями встает привычный вопрос: сколько дней можно пропустить занятия без медицинской справки, чтобы потом не было проблем. Распространенное мнение о трех или пяти днях — всего лишь миф, федерального норматива не существует. Декан юридического факультета Московского областного филиала Президентской академии Сергей Рубанов в беседе с REGIONS объяснил, что поменялось с 1 сентября 2026 года и в каких ситуациях медицинский документ действительно обязателен.

Единого срока, разрешенного для отсутствия без справки, в российском законодательстве нет. Утверждения о трех или пяти днях не являются универсальным федеральным правилом. Ключевой момент — причина пропуска. Если ребенок болел, медицинское заключение требуется вне зависимости от длительности недомогания. Если же занятия пропущены по семейным обстоятельствам, поездке или иной причине, санитарные нормы не требуют документа от врача.

Как пояснил Рубанов, при болезни справка обязательна всегда, а если болезни не было, санитарных оснований для требования медицинской бумаги нет. При этом уведомление классного руководителя подтверждает причину отсутствия, но не может заменить врачебное заключение.

С 1 сентября 2026 года вступили в силу новые санитарные правила СП 2.4.2.4283-26, которые пришли на смену прежним нормам. В них также нет указания на конкретное количество пропущенных дней. Главное требование: после перенесенного заболевания ребенок допускается к занятиям только при наличии врачебного заключения.

Школа вправе установить внутренний порядок уведомления о пропусках и попросить родителей письменно объяснить причину. Однако отсутствие в течение одного-двух дней без болезни не делает справку обязательной.

По словам юриста, если администрация требует документ, родителям стоит попросить показать пункт локального акта, на который ссылается школа. При болезни спорить бессмысленно, а если болезни не было, требование должно иметь правовое обоснование.

Особое внимание — родителям, которые лечат ребенка дома без обращения к врачу. С 1 сентября действует новый порядок выдачи справок и заключений: они оформляются исключительно на основе данных из медицинской карты. Оформить документ «задним числом» после домашнего лечения не получится.

Если школа игнорирует устное объяснение, эксперт советует действовать письменно. Сначала запросить локальный акт, затем направить обращение директору. При необходимости спор можно вынести на уровень учредителя или муниципального органа управления образованием. В случае конфликта именно по санитарным нормам родители вправе обратиться в Роспотребнадзор.