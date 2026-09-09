Фабрикант-меценат: как в Павловском Посаде открыли школу для детей рабочих

Архивные находки Центрального государственного архива Москвы (ЦГАМ) при поддержке Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса открыли страницу благотворительности, которая меняет представление о подмосковных фабрикантах начала прошлого века. Речь идет о создании Корневской земской школы — примере того, как промышленники искали баланс между прибылью и помощью родному краю. Подробности собрала редакция REGIONS .

В сентябре 1902 года владелец шерстяной фабрики на Клязьме Иван Петрович Абрамов направил письмо в Богородскую Земскую управу. На предприятии трудились около 400 человек, но их дети оставались без образования. Ближайшие школы в Павловском, Евсееве и Уползах находились далеко, а свободных мест в них практически не было. В итоге мальчишки и девчонки проводили время не за учебниками, а в фабричных цехах.

Абрамов подошел к проблеме с практической стороны. Развивающемуся производству требовались грамотные ткачи и прядильщики, способные вести точные расчеты. Кроме того, открытие школы снижало социальное напряжение среди рабочих и крестьян деревень Корнево, Юдино и Мишутино.

Фабрикант взял на себя все расходы на строительство и ежегодное содержание здания — отопление, освещение, зарплату персоналу. Землю под школу уступила местная община. Пока шло возведение, Абрамов с 1 октября 1902 года предоставил помещения прямо на фабрике под временные занятия. К 1904 году деревянное здание на 100 учеников появилось неподалеку от Нижегородской железной дороги, в районе современного Корнево-Юдинского переулка.

Как была устроена школа более века назад:

Одноэтажное здание с высокими потолками 3,5 метра — для хорошей циркуляции теплого воздуха при печном отоплении.

Два просторных класса на 57,5 и 47,3 квадратных метра для младшего и старшего отделений, а также учительская, гардероб и кухня.

Первым директором и преподавателем математики стал Иван Афанасьевич Тимофеичев, уроки русского языка и литературы вела Татьяна Ивановна Шаруева из соседнего Юдина.

Корневская школа прослужила местным жителям не одно десятилетие и простояла почти до конца XX века, пока не сгорела во время пожара.

Историки Павловского Посада подчеркивают: пример Ивана Абрамова иллюстрирует важный этап развития российской промышленности. Он создал модель, где благополучие и образование рабочих напрямую связывались с успехом предприятия. Забота о детях оказалась не просто жестом доброй воли, а частью стратегии, приносившей пользу и фабрике, и всему округу.