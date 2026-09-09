В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Вечером в среду, 9 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на центральных улицах в окружных центрах.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.