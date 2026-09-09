Областной форум по арт-реабилитации и интеграции участников СВО в культурную жизнь прошел в Красногорске

Областной форум «Интеграция участников СВО в работу любительских объединений учреждений культуры Московской области и программа арт-реабилитации» прошел в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В рамках мероприятия были представлены практики творческой реабилитации, а также прошел театрально-документальный показ. В основу программы положен практический опыт театрально-документального проекта «Народная история "Непокоренный Курск"». Его участниками стали бойцы СВО, жители приграничья, переселенцы, военные волонтеры и члены их семей.

Одним из центральных событий форума стал специальный показ документального фильма «По вере ваю». Фильм посвящен людям, чья жизнь изменилась под влиянием военных событий. Герои рассказывают о пережитых испытаниях, спасении в критических обстоятельствах, исцелении, обретении веры.

В течение года команда собрала более 100 свидетельств и сформировала архив продолжительностью свыше 30 часов. В окончательную версию картины вошли 30 историй. Все они рассказаны от первого лица.

«Когда ты держишь в руках историю человека, который смотрел смерти в глаза, который терял товарищей, историю человека со смертельным диагнозом, который стоял на грани и не сломался, — ты не можешь остаться прежним. Ты начинаешь перебирать свой внутренний стержень. Ты переосмысливаешь жизнь», — отметил автор проекта и режиссер Михаил Иванов.

В завершение форума состоялся экспертный открытый диалог. В обсуждении приняли участие специалисты по арт-реабилитации, бойцы СВО, представители учреждений культуры и общественных организаций.

Ранее в Подмосковье прошла конференция областных отделений Ассоциации ветеранов СВО и «Защитников Отечества». Участников поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.