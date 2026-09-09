«Взрослому мужчине не хочется решать чужие проблемы»: Серов оправдал разницу в возрасте в парах

51-летний солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов высказался на тему отношений с большой разницей в возрасте, сообщает «Леди.Mail». Певец стал участником шоу «Поколения», выпуск которого опубликован на платформе «VK Видео».

Вместе с Серовым в беседе участвовали его коллега по группе Алексей Рыжов, стилист-блогер Гоша Карцев и блогер Максим Лутчак.

Артист заявил, что понимает и оправдывает мужчин, которые заводят отношения с девушками помоложе, а не с ровесницами. Он объяснил, что к определенному возрасту у женщины уже есть семейный, и мужчине не хочется решать чужие проблемы.

«К этому возрасту у женщины уже есть какой-то семейный опыт, есть дети. Взрослому мужчине в 45-50 лет решать чью-то проблему…» — отметил Серов.

Слова певца вызвали неоднозначную реакцию. В комментариях под выпуском и в его социальных сетях появилась критика. Многие зрители сочли его высказывания спорными и даже оскорбительными.

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