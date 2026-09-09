Названы округа Подмосковья, где осенью хозяйничают медведи

Пока в ряде регионов России из-за медведей, выходящих к людям, объявляют режим повышенной готовности, грибникам и любителям прогулок в Подмосковье стоит помнить: бурый хозяин леса встречается и здесь. В Минэкологии области призвали к бдительности, а председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин в беседе с REGIONS перечислил округа, где вероятность столкнуться с косолапым теоретически выше.

Лес остается домом для множества диких животных, и медведь — далеко не единственный крупный обитатель подмосковных чащ. Здесь водятся рыси, кабаны, лоси, волки, лисицы, косули и олени. Поэтому каждый поход в лес требует осторожности, напомнили в региональном Минэкологии.

Специально искать встречи с хищником не стоит: местные медведи пугливы и обычно избегают людей. Снизить риск неожиданного свидания можно простыми правилами. Не ходить в одиночку, держаться на расстоянии слышимости друг от друга. Экипировка тоже имеет значение — яркая одежда и свисток или любой громкий предмет помогут дать о себе знать. Особое внимание — глухим и заросшим участкам: завалы деревьев и густые кустарники лучше обходить, отдавая предпочтение открытым пространствам.

Где же вероятность встречи выше всего? По словам Вольпина, косолапые могут появляться прежде всего на северо-западе и западе Московской области. В зоне потенциального риска — Шаховской, Лотошинский, Волоколамский и Можайский округа, граничащие с Тверской и Смоленской областями. Осенью медведи активно кочуют в поисках еды, готовясь к зимней спячке. Отдельно путешествуют молодые особи, которых матери отгоняют на собственную территорию, порой за десятки километров.

Встретить зверя можно в глухих лесных массивах, особенно у рек, ягодников, овсяных полей и старых вырубок. Пик активности приходится на сумерки и рассвет. Но даже если медведь оказался неподалеку, бежать категорически нельзя.

В Минэкологии предупреждают: при встрече нужно шуметь, избегать резких движений и медленно отходить по диагонали. Поможет поднятая над головой куртка — так человек визуально становится крупнее. Отдельное предостережение касается медвежат: если в лесу замечен один маленький медведь, приближаться к нему не стоит — медведица почти наверняка рядом.

Обнаружив медведя или его следы, ведомство просит сообщать специалистам. Для проверки потребуются фото или видео с GPS-привязкой и контактные данные нашедшего.

И еще один сезонный нюанс: эксперт Азамат Кунафин пояснил, когда комары покинут Московский регион. Их активность сохраняется до октября, но при температуре ниже +10 °C насекомые впадают в оцепенение, а первые заморозки убивают взрослых особей. Яйца и личинки спокойно пережидают зиму в иле или подо льдом.